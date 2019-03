Soleil Sorge fidanzata con Alessio Romagnoli prima de "L’Isola dei Famosi"

Manca sempre meno alla finale de “L’Isola dei Famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Fino a questo momento, l’unica ad aver conquistato la semifinale è Soleil Sorge, grazie alla prova vinta contro Aaron Nielsen durante l’ultima puntata andata in onda il 18 marzo 2019.

Il percorso di Soleil in Honduras ha completamente “diviso” il parere dei telespettatori. Una parte di essi difendono la forza che sta mostrando l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” durante tutta la sua esperienza a Cayo Cochinos. Altri invece non apprezzano i comportamenti che tiene l’italo americana su l’isola, partendo proprio dalla presunta relazione con Jeremias Rodriguez.

Il presunto flirt

Secondo il settimanale “Chi“, diretto dal giornalista Alfonso Signorini, Soleil Sorge avrebbe avuto una relazione con Alessio Romagnoli, attualmente calciatore del Milan, prima di sbarcare in Honduras. I due avrebbero approfondito la loro conoscenza in gran segreto.

Sulla rivista si può leggere: “Il cuore di Soleil Sorge, oggi legata a Jeremias Rodriguez, prima di partire per l’Isola batteva per uno dei calciatori più forti del campionato e della Nazionale. Stiamo parlando del difensore del Milan Alessio Romagnoli. Come avrà reagito lui alla scintilla scoccata tra Soleil e Jeremias?”.

Soleil Sorge sembra quindi aver dimenticato Alessio Romagnoli in breve tempo. L’ex corteggiatrice, infatti, ha pianto per tutta la settimana per l’eliminazione del fratello di Belen, dichiarando di sentire la sua mancanza: “E’ veramente difficile riempire certi momenti senza pensare alle persone care. Non vedo l’ora di tornare a casa per condividere questo mio affetto”.

Anche Jeremias Rodriguez sembra provare dei forti sentimenti nei confronti di Soleil Sorge, ma in una intervista a “Verissimo” ha smentito di essere innamorato della ragazza.