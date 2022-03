Soleil Sorgè: "Davide Silvestri meritava la vittoria. Spero che Alex e Delia vivano felici e sereni insieme"

Eliminata a poche puntate dalla finale del “Grande Fratello Vip“, Soleil Sorgè può ritenersi comunque soddisfatta della sua avventura nel reality show. L’italoamericana infatti è stata tra le protagoniste delle dinamiche grazie al triangolo amoroso formato insieme ad Alex Belli e Delia Duran.

Per di più, a pochi giorni dal suo addio dal “GF Vip”, viene ufficializzata come opinionista de “La pupa e il secchione“, il reality condotto da Barbara D’Urso. In questa circostanza l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” prende immediatamente le redini del programma con una lite piuttosto accesa insieme a Mila Suarez, quest’ultima ex compagna di Alex Belli.

L’intervista di Soleil Sorgè

Come riportato testualmente dal sito “Biccy”, Soleil nella giornata di ieri ha rilasciato una intervista a “Casa Chi“, il format del settimanale da Alfonso Signorini che va in onda su Instagram. Ovviamente l’ex di Luca Onestini parla della sua avventura al “Grande Fratello Vip”, e non si fa mancare una battuta sulla coppia formata proprio da Alex e Delia.

Parla tra l’altro anche della vincitrice, ove ammette senza peli sulla lingua che Jessica non meritava del tutto il trionfo: “Voglio essere onesta, come tutti quelli che partecipano al GF Vip anche io avrei voluto arrivare alla fine. Però conta anche il percorso e cosa arriva dopo l’esperienza. Sono contenta per Jessica, ma avrei preferito che avesse vinto qualcun altro. Io durante la finale avrei voluto veder vincere Davide Silvestri perché è stato un grandissimo giocatore, un amico e abbiamo condiviso tanto”.

Secondo l’ex vippona Davide, nonostante alcuni litigi, all’interno della casa ha rappresentato il vero spirito del “GF Vip” con la sua strategia e l’intrattenimento del pubblico. Proprio per questo motivo crede che, almeno dal suo punto di vista, avrebbe meritato di vincere la sesta edizione del programma.

Sulle coppie si dichiara pessimista proprio su Jessica e Barù, affermando che molto probabilmente dureranno poco, mentre si dichiara piuttosto discretamente ottimista verso le altre nella casa, anche se non mancano delle piccole titubanze: “Alex e Delia spero vivano felici e sereni insieme. Sophie e Basciano no, sono la loro Cupido e non posso non tifare per loro. Lulù e Manuel io li vedo innamoratissimi. Magari Gianmaria e Federica, loro non so se dureranno, non li ho vissuti insieme e non saprei fare pronostici”.