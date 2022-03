Soleil Sorge: “Con questo GF Vip ho capito che non posso essere sempre compresa dagli altri"

Una della grandi protagoniste del GF VIP 6, è stata sicuramente Soleil Sorge. Per sei mesi siamo stati incollati alla tv seguendo il triangolo amoroso tanto chiacchierato.

Ricorderete che tra lei e l’attore Alex Belli era scoppiata la passione nella casa del GF, e la moglie – Delia Duran – era intervenuta più volte per mettere fine a tutto ciò. Dopo l’uscita di Belli, che decide di tornare alla vita con la moglie i due hanno avuto un momento di crisi e Delia accettò di diventare una concorrente.

Soleil e Delia si trovarano nella casa a vivere quotidianamente essendo però rivali. L’ultimo scaldalo ci fu quando, il Belli rientrò in casa per riconquistare la moglie e Soleil ammise di amarlo. Tra i due però la storia terminò così ed in molti non hanno ancora ben chiaro quali fossero i reali sentimenti di entrambi. L’opinioni di molti è sicuramente che sia stato tutto programmato e che sia stata tutta una recita.

Ora Soleil è tra le opinioniste della Pupa e il Secchione, condotto da Barbara D’ Urso ed ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi dove ha parlato del suo percorso e dei suoi coinquilini.

La Sorge ha affermato: “Con questo GF Vip ho capito che non posso essere sempre compresa dagli altri. Però ho scoperto anche un mio lato divertente, ero la prima a fare festa e a coinvolgere tutti. Cosa penso delle tre principesse? Mi è piaciuta la fragilità di Lulù, si è aperta molto e fa tanta tenerezza anche il suo essere un po’ un fumetto. Jessica l’ho apprezzata davvero molto nella sua scoperta di se stessa, nell’iniziare finalmente ad apprezzarsi. E infatti poi ha anche vinto. Con me sono state carine, affettuose, dolci, poi però mi è dispiaciuto vedere che Clarissa non abbia speso belle parole nei miei confronti e nemmeno Jessica e Lulù. Credo invece di aver sempre dato qualcosa di buono a loro tre”.

Tra le sorelle Selassiè la sua preferita sembra essere sicuramente Lulù. che ha molto apprezzato per essersi fatta conoscere nel bene e nel male. Dice che inizialmente sono state molto carine con lei ma che poi Clarissa, la più piccola delle principesse, l’abbia attaccata duramente.

Secondo lei la persona più vera è stata Katia Ricciarelli con cui aveva un rapporto come tra zia e nipote. Invece, chi ha recitato di più nel reality, per lei, è stato Alex Belli. Con l’attore la Sorge ha condiviso gran parte del percorso ed ha molte volte, perso consensi, proprio per il rapporto che si era creato.