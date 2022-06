Sissi di Amici di Maria De Filippi, la sexy trasformazione: le foto di oggi

Ascolta questo articolo

I telespettatori italiani conosceranno sicuramente il programma “Amici” condotto da Maria De Filippi sulle reti Mediaset. Il format è uno dei più seguiti nel nostro Paese e ogni anno milioni di telespettatori lo seguono per vedere poi chi vincerà l’edizione in corso. Nel corso degli anni sono stati moltissimi gli artisti che grazie al programma in questione sono diventati famosissimi. Una vera e propria scuola quelle di “Amici” dove gli allievi crescono e maturano professionalmente.

Nell’edizione 2021-2022 sono stati tanti gli artisti che hanno fatto capolino in trasmissione, tra questi c’è stata Sissi Cesana. La ragazza ha fatto vedere sin da subito le sue qualità e oggi ha pubblicato già alcuni brani che l’hanno resa celebre. Il pubblico ha della Cesana l’immagine di ragazza timida e riservata ma come mostrano alcune recenti foto lei si è trasformata in modo eccezionale, oggi è quasi irriconoscibile. Vediamo come è cambiata Sissi.

La trasformazione di Sissi

Sissi Cesana è appassionata di musica fin da quando era piccolissima. Il suo talento l’ha portata nel corso degli anni a partecipare a eventi come AmaSanremo, presentando il brano “Per farti paura“. In quell’occasione la Cesana ha avuto tantissimo successo, pubblicando poi due pezzi inediti, appunto “Versus” e “Sento”.

Ad “Amici” Sissi è stata allieva della professoressa Lorella Cuccarini: ad aprile ha pubblicato il brano “Dove sei”, il quale ha avuto molto successo. Adesso, come si vede da alcune sue recenti foto, l’immagine di Sissi come ragazza timida e riservata è completamente cambiata, oggi è diventata ancora più bella.

Recentemente si è tenuto il “Pizza Village” sul lungomare Caracciolo di Napoli, evento al quale hanno partecipato tantissimi cantanti famosi, tra cui appunto Sissi. Lei si è presentata con un raffinato abito bianco a tubino con bretelline, un abbigliamento semplice, ma femminile, che ha esaltato tutta la sua bellezza.