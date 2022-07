Sissi di Amici di Maria De Filippi è incinta: la notizia sulla cantante fa il giro dei social

Ascolta questo articolo

I telespettatori italiani conosceranno sicuramente il programma “Amici” condotto da Maria De Filippi sulle reti Mediaset. Il format è uno dei più seguiti nel nostro Paese e ogni anno milioni di telespettatori lo seguono per vedere poi chi vincerà l’edizione in corso. Nel corso degli anni sono stati moltissimi gli artisti che grazie al programma in questione sono diventati famosissimi. Una vera e propria scuola quelle di “Amici” dove gli allievi crescono e maturano professionalmente.

Nell’edizione 2021-2022 sono stati tanti gli artisti che hanno fatto capolino in trasmissione, tra questi c’è stata Sissi Cesana. La ragazza ha fatto vedere sin da subito le sue qualità e oggi ha pubblicato già alcuni brani che l’hanno resa celebre. Il pubblico di Sissi ha apprezzato la sua sincerità quanto il suo essere sè stessa in ogni situazione e oggi, come hanno mostrato alcune foto apparse recentemente sui social, ha cambiato anche look divenendo ancora più carina e bella. In queste ore c’è però una notizia sul suo conto che ha mandato al settimo cielo i fan.

Sissi è incinta?

In questa edizione di Amici che si è conclusa diverse settimane fa sono tante le storie che sono nate dietro le quinte del programma, come ad esempio quella tra Cosmary e il cantante Alex, o quella tra Albe e Serena. Insomma ogni anno ad Amici si formano delle coppie che poi magari continuano la loro love story fuori dal programma.

E a quanto pare è quello che è successo a Sissi Cesana, che ha intrapreso una relazione con il ballerino Dario. Tra i due sarebbe stato subito colpo di fulmine. E le cose sarebbero proseguire altrettanto bene, tanto che in una esibizione Sissi ha mostrato un pancino a dir poco sospetto mentre cantava il suo singolo “scendi”.

L’immagine in questione è stata resa nota da Radio Subasio. Da quanto si apprende, però, Sissi non sarebbe assolutamente incinta ma visto che ad Amici indossava sempre abiti lunghi le “forme” della ragazzza non erano state viste fino ad ora. Quindi per adesso niente dolce attesa per la brava Sissi Cesana.