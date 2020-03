Siparietto hot tra la Clerici e Bonolis, la conduttrice afferma: "Sei ben messo nell’ambiente si sa"

Il Coronavirus ha obbligato tutta la popolazione a vivere in uno stato di quarantena forzata, ed ecco che sempre più personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo hanno deciso di avviare dirette Instagram, da soli o con altri colleghi, con lo scopo di intrattenere i propri followers e far si che il tempo in casa passi più velocemente. Questa volta è toccato ai conduttori Paolo Bonolis e Antonella Clerici.

I due oltre ad essere professionisti amati e di successo, sono anche amici nella vita e così si sono dati appuntamento in rete per trascorrere qualche ora in maniera spensierata. Antonella Clerici ha messo un po’ di pepe al dialogo, tirando fuori argomenti hot che circolano nel mondo dello spettacolo sul conto di Bonolis, non risparmiando poco imbarazzo al suo amico e collega.

Tra una battuta e l’altra, Paolo ha esclamato: “Beh io sono impotente” e da qui è partito un momento ad alto tasso erotico. La Clerici ha dato corda al discorso e ha asserito: “Di te si dicono altre cose…” e così incuriosito Bonolis ha replicato: “Cosa?“, a quel punto la conduttrice senza freni è andata a ruota libera: “Lo si dice nel nostro ambiente. E tutti dicono che tu sei tutto fuorché impotente“.

Paolo Bonolis è rimasto stupito, con l’imbarazzo ben visibile sul suo volto, probabilmente non si aspettava che sul proprio conto circolassero queste voci nel mondo dello spettacolo, oppure se ne era a conoscenza non credeva che la Clerici le tirasse fuori e così onde evitare di andare oltre, i due hanno pensato bene di cambiare argomento e hanno virato sul lavoro.

Antonella ha chiesto a Paolo se tornasse in onda con il programma “Il senso della vita” e lui ha ammesso che se potesse lo farebbe subito, aggiungendo poi che il problema sta nella collocazione del palinsesto. Difatti, come il conduttore ha fatto notare, in casa Mediaset la seconda serata non esiste più e secondo i vertici “Il senso della vita” è un programma che in prime time non garantirebbe gli ascolti necessari. Insomma non è mancata una stoccata da parte di Bonolis a Mediaset, che il conduttore stia pensando di ascoltare il consiglio della Clerici e tornare in Rai?