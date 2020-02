Simone Inzaghi diventà papà per la terza volta

Una grande notizia è giunta da poco, riguardante la famiglia Inzaghi; pare che infatti l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi, diventerà molto presto papà. Una notizia che di certo ha reso felicissimi i genitori, in particolar modo la moglie di Inzaghi, Gaia Lucariello, che dopo un periodo abbastanza difficile è ritornata a sorridere.

L’annuncio è stato dato proprio in un giorno particolare per Gaia, ossia il giorno del suo compleanno, dove infatti la donna ha deciso di dichiararlo apertamente tramite Instagram, scrivendo: “Oggi 26 febbraio, il giorno in cui sono nata, condivido con voi questo momento che per me è un raggio di luce di tre anni molto difficili“. Una notizia che funge anche da colpo di spugna di momenti difficili per la coppia; l’arrivo di questo terzo figlio è stato una vera ventata di novità in famiglia.

Per l’allenatore della Lazio di certo questo non è il primo figlio, infatti ebbe in precedenza anche un figlio da Alessia Marcuzzi, quando all’epoca i due erano ancora una coppia, ben 18 anni fa; il ragazzo si chiama Tommaso. Nonostante il tempo trascorso, però, la famiglia Inzaghi è rimasta in ottimi rapporti con Alessia e con il marito Paolo Calabresi Marconi, tanto che sovente le due famiglie si riuniscono per passare le vacanze insieme, con i loro figli.

I commenti a seguito dell’annuncio della Lucariello sono stati in migliaia, a partire dai fan della coppia fino a personaggi famosi, come la moglie di Ciro Immobile, Jessica Melena, e Michela Quattrociocche, attrice e compagna di Alberto Aquilani.

Un nuovo aquilotto dunque si unirà alla famiglia Inzaghi, come tutti i fan hanno esclamato con grande gioia; dopo il maschietto Lorenzo, avuto nel 2013, questo è il secondo figlio per Gaia. La coppia formata da Gaia e Simone vive insieme da oltre 10 anni, ma solo nel 2017 i due hanno deciso di convolare a nozze e divenire marito e moglie.