Simone Coccia Colaiuta e Lucia Bramieri beccati insieme, ma lui smentisce

Simone Coccia Colaiuta ha fatto parlare molto per la sua relazione con l’onorevole Stefania Pezzopane, presidente della provincia dell’Aquila dal 2004 al 2010 e membro del Parlamento della Repubblica Italiana dal 2013. L’ex spogliarellista ha partecipato anche alla quindicesima edizione del Grande Fratello, in cui si è classificato quinto dietro a Alberto Mezzetti, Alessia Prete, Matteo Gentili e Lucia Orlando.

Oltre per aver conquistato la finale, Simone Coccia Colaiuta durante la sua presenza negli studi di Cinecittà, fece parlare per un presunto flirt con Lucia Bramieri, vedova di Cesare Bramieri. Oltre a degli evidenti flirt nella Casa, a Domenica Live l’ex politica Vladimir Luxuria ha rivelato che più Simone ci avrebbe provato, anche in maniera spudorata, nei confronti di Lucia.

Seppure Simone Coccia Colaiuta nel corso degli anni ha ricevuto molte critiche, l’onorevole Stefania Pezzopane si è sempre fidato di lui. Infatti, nell’ultima edizione del Grande Fratello, condotto da Barbara D’Urso insieme a Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio, i due sono stati ospiti durante la finale. In questa circostanza hanno emozionato tutti grazie al loro discorso sull’amore.

Il presunto flirt tra Lucia Bramieri e Simone Coccia Colaiuta

Grazie alle ultime foto pubblicate dal settimanale “Spy“, ideato dal giornalista Alfonso Signorini, si può vedere Lucia Bramieri e Simone Coccia in alcuni atteggiamenti intimi, tra cui uno scatto in auto. Sul web quindi è nato immediatamente il sospetto di una possibile relazione tra i due, grazie anche alle esperienze passate dell’ex spogliarellista.

Nell’ultimo video pubblicato su Instagram, Simone Coccia Colaiuta ha deciso di smentire questo presunto tradimento: “Stanno uscendo tanti articoli che parlano di Simone Coccia che ha tradito la sua compagna con Lucia Bramieri perché sono stati paparazzati a Varese. E dove sarebbe questo tradimento? Una pizza assieme ad altri 20 persone? Un ballo con lei davanti a tutti quanti? Se questo è tradimento, forse c’avete le macchinette fotografiche appannate”.