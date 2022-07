Simone Bolognesi, ex di Belen: un’estate al top tra imprenditoria e nightlife

Ascolta questo articolo

Che l’estate non abbia mai fine. Simone Bolognesi, noto per essere stato il primo uomo italiano di Belen Rodriguez oltre che cavaliere di Uomini e Donne (Over), si sta godendo il sole di Riccione e Milano Marittima. Bolognesi sembra davvero essere scatenato nelle sue Instagram Stories, che lo ritraggono da protagonista nella movida romagnola, tra discoteche, eventi infrasettimanali e appuntamenti a tinte rosa. In molti negli ultimi mesi si sono chiesti che fine abbia fatto Simone Bolognesi, recente Cavaliere di Uomini e Donne. Il “Bolo” di Riccione, come lo hanno ribattezzato alcuni, è impegnato in questa stagione estiva anche nel proprio hotel di famiglia, un 4 stelle nel cuore di Milano Marittima. Tra organizzazione di serate ed eventi nei locali, Simone Bolognesi sembra non aver ancor trovato la propria anima gemella.

Ciò nonostante è un Simone Bolognesi davvero a tutto campo, sempre iper attivo. Negli ultimi giorni ha partecipato a diverse serate in Romagna e a Pesaro, riempendo i suoi social con stories glamour e très chic. Abbandonando l’anno scorso il parterre maschile di Uomini e Donne trono Over, dichiarandosi orgoglioso di aver conosciuto una professionista del calibro di Maria De Filippi (complicato al contrario il feeling con Gianni Sperti), Simone Bolognesi ha deciso dunque di tornare alla vita di sempre, tra eventi e gestione alberghiera. In ogni modo sembra essere rimasto a contatto e in amicizia con vari personaggi televisivi con cui ha condiviso bei ricordi: tra questi Valentina Dartavilla Lupi, Federica Lombardi e Germano Avolio, ma nello stesso tempo con Jessica Antonini, Alessandro Bizziato, Stefano Montù e Gianluca De Matteis.

Dopo varie avventure amorose negli anni, Simone Bolognesi è ora alla ricerca del nuovo amore ufficiale. Per ora il suo amore pare essere tutto nei confronti della Juventus, squadra per cui ha sempre tifato. Riuscirà Simone a trovare presto la sua dolce metà? Bionde o more non importa. Per il Casanova della Romagna, Simone Bolognesi, l’importante è che a una donna sorrida gli occhi di fronte a lui. Bolognesi è celebre proprio sul fronte sentimentale, per essere stato il primo fidanzato italiano di Belen, quando la Rodriguez arrivò in Italia nel 2003. Belen ha vissuto in Romagna dall’ottobre 2003 a maggio 2005 e, come riportato più volte negli anni dallo stesso Simone, ha iniziato a fare la cubista in discoteca nella Riviera Romagnola. In quei tempi Belen è stata fidanzata con Simone per due anni, dal momento dell’arrivo nel Bel Paese fino alla sua partenza per Milano, convivendo per circa 7 mesi a casa di Simone. Stando a quanto sottolineato nel corso degli anni da Simone, Belen non ha mai parlato del suo passato romagnolo, forse dimenticandolo.

Ormai la musica è cambiata. Simone Bolognesi è attualmente single, nonostante sia uscito varie volte in tempi recenti in compagnia di Valentina Dartavilla Lupi, soprattutto in Emilia Romagna. Se nel 2011 Bolognesi aveva già partecipato a Uomini e Donne, nel trono classico alla corte di Giulia Montanarini e Teresanna Pugliese, con cui il buon Simone ebbe l’occasione di uscire al di fuori del programma. Nell’annata 2013 Simone venne anche paparazzato nel viale di Milano Marittima, vicino al suo hotel di famiglia, insieme alla bella Diletta Pagliano. A distanza di anni il ritorno a Uomini e Donne fino a inizio dell’anno scorso (Trono Over): Simone è riuscito a fare una bella impressione, guadagnandosi la stima di varie persone e anche conquistandosi svariate frequentazioni, come ad esempio quelle con Valentina, ma anche la Daniela e la Federica.

Ora Simone Bolognesi, come da lui dichiarato sui social, parteciperà il 24 luglio al matrimonio del giornalista pluripremiato e giudice di King of Pizza sulla rete Sky, suo amico, Daniele Bartocci sulla Riviera del Conero. In quell’occasione Simone Bolognesi avrà l’opportunità di mettersi in gioco di fronte a una appetitosa platea di pubblico, formata tra le altre dalla modella italo-argentina ed ex volto noto di miss Conero Ornella Vanesa Musura. Come dire, da un’argentina (Belen) a un’altra? Piccola coincidenza. Non sarà mica uno scherzo del destino? Come sempre Bolognesi è pronto a lasciare il segno.