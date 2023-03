Simone Ashley di "Bridgerton" presenta il suo ragazzo sui social media

Simone Ashley è diventata una star grazie al ruolo di Kathani ‘Kate’ Sharma nella seconda stagione dello show di successo di Netflix “Bridgerton“. L’attrice 27enne ha adesso presentato ufficialmente il suo compagno sui social media, postando una dolce foto che li ritrae insieme.

La Ashley ha presentato su Instagram il compagno Constantin “Tino” Klein condividendo martedì una foto in bianco e nero di loro mentre si rilassano all’after party dei BAFTA Awards 2023 organizzato da Netflix. Nell’immagine, i due sono seduti su un divano e sorridono mentre i loro nasi si toccano. Tino ha un braccio intorno alle spalle di Ashley sul divano, mentre con l’altro le tiene il braccio destro, stringendola a sé. Ashley ha scritto nella didascalia dell’immagine: “@gregwilliamsphotography grazie per aver scattato una delle mie foto preferite“.

Non si tratta della prima volta che la coppia viene fotografata insieme a un evento. Nel giugno dello scorso anno, sono emerse online foto e video di Simone e Tino insieme alla sfilata di moda Jacquemus “Le Papier” ad Arles, in Francia. Lo scorso dicembre, l’attrice ha anche pubblicato un post di auguri di compleanno a Klein , condividendo diverse immagini durante la celebrazione, ma senza confermare che si trattasse del suo ragazzo.

Lo scorso novembre Simone ha rivelato in una intervista con Vogue UK di aver incontrato il suo fidanzato al Gran Premio di Monaco, al quale è stata fotografata a maggio del 2022. “Sono molto felice“, ha condiviso sulla sua relazione nell’intervista. “Non siamo ancora usciti ufficialmente in pubblico e stiamo avendo quelle conversazioni su come possiamo arrivarci prima che lo riveli qualcun altro“.

A livello professionale, dopo aver terminato le riprese della terza stagione di “Bridgerton”, dove riprenderà il ruolo della Viscontessa Kate, Simone Ashley sarà presto al cinema nel remake de “La Sirenetta“, dove interpreterà il personaggio della sirena Indira, una delle sorelle della protagonista Ariel.