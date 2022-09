Simone Antolini, il fidanzato di Cecchi Paone insultato: "Mi chiedono se mi paga bene"

Ascolta questo articolo

“I vicini che mi credevano eterosessuale adesso mi insultano“, cosi esordisce Simone Antolini sul “Corriere della Sera” dopo la pubblicazione di alcune foto che lo ritraggono in compagnia del fidanzato Alessandro Cecchi Paone in barca. In quegli scatti si vedono baci ed effusioni tra i due, ma questi atteggiamenti non sembrano essere piaciuti ai vicini di Antolini.

“I vicini che per anni ho servito al bancone scrivono cose orribili. Uno mi ha chiesto ‘Almeno, ti paga bene?’”, queste le dichiarazioni del 23enne sul quotidiano che ha raccolto il suo sfogo e la sua delusione per una reazione inattesa da parte di persone che conosceva da anni.

Simone Antolini insultato per la sua relazione con Alessandro Cecchi Paone

Simone è studente e attualmente lavora nell’azienda di famiglia e le foto pubblicate sul settimanale “Chi” gli stanno procurando svariati problemi: “Per me, è stato il finimondo. Sono giovane e molto sensibile. Vicini, persone che vedo tutti i giorni, hanno scritto cose orribili, che mi hanno fatto male. Sono gli stessi che, per anni, ho servito al bancone. Oggi, in attesa di laurearmi, curo contabilità e amministrazione della ditta agricola di mio papà, conosco tutti e mi conoscono tutti: non mi aspettavo reazioni simili nella mia stessa comunità. Fra l’altro, è stato scritto che ho 26 anni, invece, ne ho 23 e su questo ci sono state speculazioni assurde”.

Precisa inoltre di non essere stato ferito dai commenti negativi di sconosciuti, ma da quelli che sono arrivati da persone che da anni fanno parte della sua vita e che mai avrebbe immaginato che arrivassero a insultarlo e umiliarlo pubblicamente per una questione privata che avrebbe dovuto essere accolta in tutt’altra maniera. Simone si da una spiegazione a tutto questo livore, lui non ha mai fatto outing, aspettava di parlare con i genitori e forse questo ha spiazzato chi lo conosceva e lo considerava etero: “Non avevo ancora esternato la mia condizione. Volevo farlo prima coi miei genitori: sapevano che frequentavo Alessandro, forse immaginavano, ma non avevo avuto l’occasione di un dialogo con loro. Per cui, tutti pensavano che fossi etero e, ora, ritengono che sia diventato omosessuale per diventare famoso“.

Racconta poi di aver fatto il primo passo con Cecchi Paone, contattandolo su Instagram e andandolo a trovare a Rimini. I genitori del ragazzo non hanno preso bene il fatto di aver saputo tutto dai giornali: “Ma ora vogliono solo che sia felice e trovi la mia serenità. E io, a parte i commenti brutti, l’ho trovata e voglio tenermela stretta“, ha così concluso Simone.