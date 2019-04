Simona Ventura spara a zero contro Alessia Marcuzzi: "Condurre non significa leggere un gobbo”

Simona Ventura, che presto vedremo nella conduzione di The Voice of Italy su Rai 2, ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair dove ha dato una sua opinione personale sull’ormai famoso affaire tra Corona e Fogli durante la puntata de L’Isola dei Famosi senza mancare certamente di tirare una frecciatina bella e buona alla conduttrice Alessia Marcuzzi.

Nonostante Super Simo non abbia voluto fare nomi, è stato palese che il riferimento fosse per la collega, considerando il fatto che Simona ha inaugurato il reality nel lontano 2003 e, nella primissima edizione, vinse Walter Nudo. In molte occasioni, la Ventura, ha altresì criticato la nuova versione del format rivelando anche che il suo programma, al quale ha dedicato duro lavoro e sudore, non esiste più.

Secondo Simona infatti, L’Isola dei Famosi non sarebbe più un reality per famiglie ma solamente un gioco al massacro che sarebbe utile solamente per alimentare il gossip e far chiacchierare gli utenti sui social e il pubblico da casa. “Preferisco non guardare lo scempio che è stato fatto“ ha infatti dichiarato Simona in riferimento a quanto successo a Riccardo Fogli.

“Io mi sarei comportata diversamente, opposta con il corpo. Condurre un programma non significa solo avere il copione e leggere un gobbo“ ha chiosato ancora Super Simo quasi a voler attaccare la sua collega Alessia Marcuzzi rea di non aver saputo reagire alimentando così le critiche e le polemiche soprattutto da parte degli utenti del web e del pubblico affezionato al programma.

Come ben ricordiamo, Alessia, ha voluto chiedere scusa all’ex cantante dei Pooh direttamente e questa cosa ha fatto cambiare idea a molti compresa Simona Ventura. Quest’ultima però ha altresì voluto svelare un retroscena molto particolare sul suo ex marito Stefano Bettarini, naufrago di questa edizione 2019 de L’Isola dei Famosi e i figli Giacomo e Niccolò.

“Purtroppo dal gruppo di autori precedente non sono mai stati chiamati a supportare il padre“ ha chiosato Simona dispiaciuta di questa mancanza. Ora la conduttrice vuole solamente pensare e dedicarsi completamente alla nuova conduzione di The Voice of Italy su Rai 2 che sicuramente sarà un successo.