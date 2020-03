Simona Ventura si racconta in diretta Instagram con il settimanale "Chi"

La conduttrice Simona Ventura durante l’ultima diretta Instagram del settimanale “Chi” è intervenuta, toccando svariati argomenti. Ha detto la sua su Antonella Elia, persona che conosce bene e che attualmente impegnata come concorrente al “Grande Fratello Vip“; ha rivelato il sentimento di nostalgia che nutre nei riguardi di Maria De Filippi e Mediaset e infine ha parlato del suo compagno Giovanni Terzi.

In questo periodo di quarantena, dove l’Italia intera sta vivendo una situazione di emergenza sanitaria dettata dal coronavirus, spesso testate giornalistiche e personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo intrattengono i loro followers con dirette Instagram. Anche il settimanale “Chi” lo ha fatto e direttamente da casa sua è intervenuta Simona Ventura.

La conduttrice, parlando di Antonella Elia, la quale sta mostrando nella casa del “Grande Fratello Vip” tutto il suo carattere aggressivo, ha confessato di aver litigato ferocemente con la gieffina nel 1994 durante il varietà “Cuori e denari“, ma dopo due anni Antonella le ha chiesto scusa. Simona ha poi aggiunto: “Lei sa essere molto cattiva e aggressiva ma almeno si rende conto di quello che è“. Insomma anche la Ventura ha riconosciuto l’aggressività e la cattiveria che la Elia mostra e che essa stessa riconosce, pentendosene poi.

Simona è una conduttrice molto amata e apprezzata, spesso fa la spola tra Mediaset e la Rai, difatti ora la vediamo al timone di un programma della rete del Biscione, ora presenta una trasmissione di viale Mazzini. Attualmente Simona è impegnata con la Rai, ma attraverso il suo intervento ha ammesso quanto le manchino Mediaset e soprattutto Maria De Filippi, la quale le ha spesso offerto opportunità lavorative quando nessuno si ricordava di lei.

Queen Mary ha lasciato la conduzione a Simona Ventura delle sue trasmissioni: “Selfie -Le cose cambiano” e “Temptation Island” e a proposito di ciò, la Ventura ha confessato la sua nostalgia: “Ho lasciato Mediaset per approdare in Rai, ma mi manca sia Maria De Filippi che Temptation Island“. La conduttrice ha inoltre dichiarato di apprezzare molto Alfonso Signorini alla guida del “Grande Fratello Vip” e che mai tornerebbe a “L’isola dei famosi“.

In chiusura Simona si è raccontata in merito alla sua vita privata e ha parlato del rapporto che ha con il suo compagno Giovanni Terzi, definendolo la sua “roccia“. I due non hanno mai nascosto il grande amore che li lega e presto convoleranno a nozze. Infine la Ventura ha ammesso che quando l’emergenza sanitaria terminerà e tutto tornerà alla normalità, riprenderà il suo lavoro in Rai con la conduzione de “La settimana Ventura” e la seconda serie di “Discovering Simo“.