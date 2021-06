Simona Ventura senza trucco, l’ondata di critiche: "Tutta rifatta" ma interviene la fidanzata di Bettarini

Una delle presentatrici più importanti e di spessore di sempre. Parliamo di Simona Ventura, chiamata anche in maniera affettuosa “Super Simo”. Numerosi i programmi condotti dalla donna nel corso degli anni, solo per citarne alcuni si ricordano certamente show come “Mai dire gol, Scherzi a parte, Festivalbar, Le iene, Quelli che… il calcio, L’isola dei famosi e Sanremo”.

La Ventura ne ha fatta di strada, una strada fatta di successi e soddisfazioni dal punto di vista lavorativo, grazie alla sua proverbiale capacità di conduzione. Non si perde mai d’animo Super Simo, sempre pronta in ogni circostanza, ad ogni imprevisto.

Simona Ventura, la foto senza trucco e le critiche

Anche dal punto di vista amoroso si può dire che la donna ha sempre avuto una vita alquanto movimentata, passando da Stefano Bettarini, con il quale ha avuto anche un figlio, arrivando a Gian Gerolamo Carraro nel 2010, mentre nel 2018 i due sei separano e la Ventura si fidanza con il giornalista Giovanni Terzi.

Con gli anni il viso della donna è cambiato, dovuto al mutamento fisiologico di tutti, ma in molti affermano che la donna sia ricorsa forse qualche volta di troppo al chirurgo plastico. Di recente infatti la Ventura, molto attiva sui social, ha deciso di voler postare una foto senza make up, al naturale, con tanto di didascalia: “Buondì a tutti voi… oggi ci provo… appena sveglia, sempre con il sorriso“.

A quel punto è bastato poco tempo per essere visualizzata dai detrattori, i quali non hanno perso tempo nel criticare la conduttrice. Ecco infatti solo alcune delle frasi rivolte alla Ventura: “Si è completamente rovinata con tutti questi ritocchi orrendi –o ancora– Simona torna come prima, sei sempre stata bella non hai bisogno di tutto sto gonfiore“.

A quel punto è intervenuta l’attuale fidanzata di Stefano Bettarini, Nicoletta Larini, prendendo le difese della donna: “Ma come vi permettete di giudicare? Giudicate le vostre vite tristi e cercate di migliorarle… Non avete ancora capito? Si sa che chi commenta cose così come voi vive con lo stomaco perennemente acido e muore di invidia ogni giorno“.