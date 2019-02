Simona Ventura scrive a Stefano Bettarini per il suo compleanno: "Tutto passa"

Simona Ventura ha sempre dimostrato di essere una donna forte e di carattere e anche durante gli ultimi anni è riuscita spesse volte a dare una lezione di stile e classe per quanto riguarda la gestione degli ex ma soprattutto delle famiglie allargate. Niente meno ha saputo prendere le palla al balzo e condurre una trasmissione seguitissima, ovvero Temptation Island Vip, dove presenti c’erano anche il suo ex Stefano Bettarini e la fidanzata Nicoletta Larini.

Ma non solo visto che la stessa Simona ha preso coraggio decidendo di raccontare pubblicamente la fine della sua storia d’amore con Gerò Carraro dopo una convivenza di ben 8 anni dichiarando altresì di aver voluto sempre mantenere un bellissimo rapporto soprattutto civile per il bene della loro famiglia. La stessa cosa, la conduttrice, sembra essere riuscita ad instaurare proprio con l’ex Bettarini con il quale ha anche trascorso le vacanze di Capodanno insieme sul Mar Rosso.

Ecco dunque che nel giorno del compleanno dell’ex calciatore, impegnato in Honduras come concorrente de L’Isola dei Famosi, Simona ha deciso di fargli gli auguri via social dedicandogli una frase molto bella. “Tanti auguri @stefanobettarini1! Felice di aver condiviso un pezzo di strada con te! Tutto passa ma l’affetto e la fiducia non mancheranno mai più. #happybirthday!” ha scritto infatti la conduttrice con tutto l’affetto possibile.

Se da una parte Nicoletta Larini, fidanzata di Stefano, sembra essere triste e sentire moltissimo la mancanza dell’ex calciatore Simona invece sta continuando a gonfie vele la sua nuova relazione con il giornalista Giovanni Terzi arrivato appunto dopo la fine del suo lungo legame con il Carraro. I due infatti hanno confermato una frequentazione solamente qualche settimana fa facendo appunto riferimento a un sentimento nato improvvisamente.

“La vita mi ha fatto un regalo immenso e inaspettato. Ho paura a dire che siamo felici ma è proprio così” aveva infatti raccontato Simona pronta a vivere questo nuovo amore. Stefano invece ha appena iniziato la sua avventura come naufrago a L’Isola dei Famosi e non ci resta che attendere per vedere come si comporterà in Honduras.