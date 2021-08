Simona Ventura punge ancora Barbara d’Urso e Mara Venier: questa volta ci va giù pesante

Simona Ventura in questi giorni è tornata al centro dell’attenzione. A settembre la rivedremo in onda su Rai 2 con “Citofonare Rai 2”, si tratta di 30 domeniche che “Super Simo” condurrà in coppia con Paola Perego. Prima però parteciperà al Festival di Venezia nelle vesti di regista. La Ventura presenterà il docu-film “Le 7 giornate di Bergamo”, dove mostra la fatica vissuta durante il lockdown nel mettere su in tempi record, l’ospedale da campo con 142 posti letto.

La sua esperienza da regista non si arena così. Intervistata da Il corriere della Sera, la conduttrice ha spiegato che è in cantiere un progetto riguardo un altro documentario inerente le carceri. Ciò che però ha fatto parlare è stata la battuta di Simo. La Ventura a domanda su chi preferisse tra Barbara d’Urso e Mara Venier, ha risposto “la pizza“.

Ricordiamo che tra la conduttrice di Chivasso e le due colleghe, non scorre buon sangue. Qualche giorno dopo la battuta sulla pizza, la Venier è intervenuta togliendosi un sassolino dalla scarpa. In occasione della vittoria delle medaglie alle olimpiadi dell’Italia, Luca Argentero aveva scritto un post e la Ventura commentando si era resa protagonista di una gaffe.

È stato proprio in quel momento che è intervenuta la “zia Mara”, scrivendo: “Non avrà digerito la pizza“. Simona è tornata sull’argomento e sempre al Corriere della Sera ha spiegato la battuta sulla pizza. In realtà la conduttrice ci è andata giù pesante, accusando le sue colleghe di ipocrisia. “Scelgo la pizza. Era una battuta. Però odio l’ipocrisia e racchiude il mio pensiero. Le donne in tv sono state le mie migliori amiche e le mie peggiori nemiche. Le cadute mi hanno aiutato a rialzarmi“, queste le sue parole.

Appare chiaro che la Ventura ritenga che le sue colleghe non sempre siano limpide e trasparenti. La guerra a distanza è ormai partita e chissà se la Venier e la d’Urso hanno intenzione di replicare ancora. La “zia Mara” ha atteso il momento propizio mentre Barbarella resta in silenzio. Non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi.