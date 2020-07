Simona Ventura potrebbe lasciare la Rai: possibile incontro con Alfonso Signorini per far parte del "GF Vip"

Secondo le ultime indiscrezioni rivelate dal sito “Tv Blog“, nei prossimi giorni potrebbe esserci un incontro di tipo lavorativo tra Simona Ventura e Alfonso Signorini. L’ex conduttrice di “Quelli che il calcio” è molto delusa dai palinsesti dell’azienda di Viale Mazzini, poiché condurrà solamente il dibattito che riguarda il documentario “Chiara Ferragni Unposted”, in onda su Rai 2 il 5 ottobre.

Per questo motivo “Blogo” svela che Simona Ventura sarebbe pronta ad incontrare nei prossimi giorni Alfonso Signorini. I due sono amici di vecchia data, come dimostrato anche da una diretta fatta su Instagram, con il direttore del settimanale “Chi” che ha svelato numerose anticipazioni sulla prossima edizione del “Grande Fratello Vip”.

Le nuove indiscrezioni su Simona Ventura

Come svelato dallo stesso sito, Simona Ventura doveva condurre su Rai 2 un branded content in onda il sabato e la domenica mattina, ma fino a questo momento non c’è ancora nessuna ufficializzazione a riguardo. Sono certe invece la cancellazione di “La settimana ventura” e del talent show “The Voice of Italy”.

Delusa dagli atteggiamenti presa dai vertici Rai, la Ventura starebbe pensando di lasciare l’azienda: “Blogo apprende che sarebbe in programma nei prossimi giorni un incontro tra la conduttrice e il direttore di Chi Alfonso Signorini. Per parlare di cosa nello specifico al momento non è dato sapere, ma nell’ambiente basta poco perché inizino a circolare voci su un eventuale coinvolgimento della Ventura nei progetti televisivi di Signorini che – per il momento – hanno un titolo ben preciso: Grande Fratello Vip”.

Per il momento ci troviamo solamente nel campo delle ipotesi, ma Alfonso Signorini farebbe sicuramente un grande acquisto mettendo tra gli opinionisti (oppure come concorrente) Simona Ventura. L’ex compagna di Stefano Bettarini non è nuova in questo tipo di trasmissioni, poiché in passato ha partecipato come conduttrice e concorrente de “L’Isola dei Famosi”.