Simona Ventura parla di Barbara D’Urso e Mara Venier: "A loro preferisco la pizza"

Come riportato testualmente dal sito “LaNostraTv” Simona Ventura in questi giorni ha rilasciato una intervista a “Il Fatto Quotidiano“. Qui, con la sua solita schiettezza, parla delle sue colleghe in televisione, lanciando una decisa stoccata a Barbara D’Urso e Mara Venier, protagoniste negli ultimi anni della domenica pomeriggio con “Domenica Live” e “Domenica In”.

Difatti, alla fatidica domanda su chi preferisce tra le due, afferma senza problemi: “Tra loro due scelgo la pizza“. La situazione invece diventa più difficile quando si parla del sabato sera, ove si sfidano spesso “C’è posta per te” e “Ballando con le stelle”: “Il sabato sera tra Milly Carlucci e Maria De Filippi invece è una bella lotta, diciamo che guardo una e registro l’altra e viceversa”.

Le parole di Simona Ventura

La SuperSimo ha mostrato sempre una certa vicinanza a Morgan, spesso anche con i fatti e non solo con le parole. Per esempio nel 2019, quando l’artista è stato al centro del gossip per essere stato sfrattato dalla sua abitazione di Monza alla presenza dell’ufficiale giudiziario e della Polizia di Stato, la conduttrice ha promesso di aiutarlo.

In questa intervista però parla del loro periodo insieme a “X Factor” ove risponde domanda se è vero che ha colpito più volte Morgan durante “X Factor”: “Sì, perché all’inizio di quell ’avventura non era bravino, così gli davo i tempi giusti e i consigli accanendomi sulla sua gamba; a lui mi sono dedicata molto, adesso c’è questa polemica sterile su Ballando con le stelle, stavo scherzando, però mi sto preparando per rispondergli”. Sul talent condotto dalla Carlucci la Ventura ha ironizzato sul fatto che potesse non esserci più per via di un abbandono improvviso da parte sua.

Parlando invece del suo futuro, nella prossima stagione televisiva conduce insieme a Paola Perego un programma totalmente nuovo. La Ventura dichiara che inizialmente non si sono amate moltissimo, ma il loro rapporto si è rinsaldato quando ha scritto un post per difendere la Perego dalla chiusura di “Parliamone sabato”.