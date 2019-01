Simona Ventura parla dei suoi amori e rivela: "Gerò Carraro mi tradiva da tempo, oggi sono innamorata pazza di Giovanni"

Simona Ventura nelle ultime settimane è stata spesso al centro del gossip soprattutto per la sua storia finita, dopo ben 8 anni di convivenza, con Gerò Carraro. E’ proprio al settimanale Oggi che la conduttrice di Selfie ha voluto rilasciare una lunga intervista nella quale ha spiegato per filo e per segno il perchè di questa rottura.

“Non sono una ragazzina. Non passo da una storia all’altra con leggerezza: dopo 8 anni trascorsi con lui è stato doloroso decidere di lasciarsi” ha infatti chiosato Simona svelando altresì un particolare molto importante ovvero “Anche lui ha ritrovato l’amore e gli auguro di essere felice. Però la relazione con Laura Moretti durava da tempo e se lui lo avesse ammesso, ci saremmo risparmiati tanti fastidi”.

La Ventura dichiara di non voler aggiungere altro dal momento che sia lei che Gerò hanno deciso di lasciarsi civilmente ed è proprio così che deve proseguire il loro rapporto. Parole molto forti quelle della conduttrice ma che oggi sembrano trovare un barlume di serenità visto che nella vita di Simona è arrivato un nuovo amore ovvero Giovanni Terzi.

Nelle scorse settimane infatti proprio la Ventura era stata “paparazzata” spesse volte con il giornalista e oggi, la stessa, ammette di essere molto felice accanto a lui. “Sono innamorata pazza! La vita mi ha fatto un regalo immenso e inaspettato. Ho paura a dire che siamo felici ma è proprio così” dichiara la conduttrice.

Simona infatti sembra essere molto felice ma soprattutto serena perchè sia lei che Giovanni sono uguali e uniti da una storia simile visto che entrambi sono genitori separati che si sono incontrati mentre stavano vivendo un momento psicologico identico. Tra loro sembra esserci anche una grande affinitià elettiva “Ci guardiamo e ci capiamo” ha infatti concluso la Ventura convinta più che mai che questa volta andrà bene.