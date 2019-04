Simona Ventura parla a cuore aperto della sua professione e rivela: "Il lavoro mi aveva un po’ sconquassata"

Simona Ventura è pronta finalmente a condurre il talent di successo The Voice of Italy che tornerà sempre su Rai 2 il prossimo 23 aprile, affiancata da quattro giudici nuovi di zecca tra cui anche Morgan. Prima di tuffarsi in questa nuova avventura però Super Simo ha voluto rilasciare una lunga intervista al settimanale Chi di Alfonso Signorini dove ha parlato a cuore aperto della sua carriera.

Senza tanti preamboli ma soprattutto convinta più che mai a mettersi nuovamente alla prova, Simona ha fatto una confessione che ha veramente dell’incredibile. “Il lavoro mi aveva un po’ sconquassata, mi aveva fatto perdere la mia libertà creativa e questo è stato un po’ umiliante e molto esasperante” ha infatti ammesso la Ventura.

Prima di condurre The Voice of Italy, Super Simo ha rese note le sue motivazioni che l’avrebbero spinta a fare un passo indietro nella sua carriera da conduttrice rivelando altresì che in passato aveva deciso, giustamente, di mettere al primo posto i suoi figli ma soprattutto la sua relazione ormai conclusa con Gerò Carraro.

Solo successivamente l’abbiamo vista nuovamente nella conduzione di Selfie – Le cose cambiano e Temptation Island Vip per Mediaset e in quella de Il contadino cerca moglie su Sky passando come naufraga nel reality L’Isola dei Famosi. Oggi è pronta per il talent targato Rai 2 dove Super Simo si impegnerà con tutta se stessa per trovare talenti capaci di avere successo anche fuori dal programma “Dirò loro che un no non è la fine del mondo, anzi può essere un inizio anche quello”.

Sempre al settimanale Chi, Simona Ventura ha voluto parlare in parte anche delle sue colleghe conduttrici senza fare nomi particolari ma ammettendo di essere molto invidiosa di tutte le sue colleghe che hanno sempre un programma senza avere nessun merito “Io lo so che ho poche cartucce, quelle che ho cerco di spararle facendo centro, altrimenti è finita!”.