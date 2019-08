Simona Ventura osa e cambia look: la foto su Instagram manda in delirio i fan

Il primo premio per la conduttrice televisiva italiana più abile a trasformarsi e cambiare pelle spetta di diritto a Simona Ventura, che ha tra i suoi pregi anche quello di saper sbalordire il proprio pubblico con look sempre differenti e ricercati, a volte grazie ad un solo particolare, altre per drastiche acconciature molto differenti tra loro.

La conduttrice 54enne ha voluto osare e ha rivoltato come un calzino il proprio look, lasciando piacevolmente sorpresi i suoi 1,6 milioni di followers che la seguono quotidianamente su Instagram. Il suo nuovo colore di capelli, che lei stessa ha definito “Biondo feroce“, ha scatenato una caterva di commenti positivi e lusinghe, sia da parte dei suoi fan che da personaggi famosi.

Il suo nuovo taglio di capelli e il viso acqua e sapone hanno avuto grande risonanza ed un valore parecchio elevato, tant’è vero che gli internauti si sono espressi in termini positivi, complimentandosi con ‘Super Simo’ per il suo gusto raffinato e per la sua ammirevole capacità di saper apportare le giuste modifiche alla propria pettinura e make up.

Via, quindi, ai numerosi commenti sia da parte dei fan che da parte di alcuni vip. “Bellissima”, ha esclamato la nota stilista italiana Elisabetta Franchi. Anche il pubblico maschile della Ventura ha approvato, esprimendo con chiare emoticon il proprio gradimento. “Mooooolto più bella coi capelli cosi e senza trucco. E non è da tutte…” afferma un follower. “Foto Top, naturale più che mai e sembri una ragazzina. Bella sempre” sottolinea un altro internauta.

Che Simona Ventura sia avvezza a sperimentare con la propria immagine è oltremodo risaputo dagli ammiratori italiani che la seguono sin dai suoi esordi. Il suo nuovo taglio di capelli, sobrio ma al contempo trendy, sembra esser il frutto di una libera scelta della conduttrice, non dettata da esigenze professionali e/o televisive.