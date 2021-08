Simona Ventura lutto e tragedia, è morta Sabrina: "Sei stata una guerriera"

Simona Ventura è stata colpita da un grave lutto. La conduttrice Rai, che si appresta a tornare sul secondo canale della tv di Stato con un nuovo programma condotto con Paola Perego, piange sui social la scomparsa della sua cara amica Sabrina. Un dolore immenso, una tragedia inaspettata per lei, per la famiglia e per quanti la conoscevano.

Al momento non sono note le cause del decesso che hanno portato la donna a spirare. Nelle sue storie su Instagram ha condiviso alcune foto insieme: “Per sempre così“. Simona ha ricordato Sabrina non solo con le foto, ma anche con parole dolorose e affrante: “Ciao Sabri, per sempre così bella e solare“.

Super Simo ha poi proseguito ringraziando Sabrina di averla rallegrata con la sua voglia di vivere. La Ventura ha fatto anche una confessione toccante: proprio oggi, venerdì 27 agosto, avrebbe voluto festeggiare il compleanno dell’amica e non ricevere la terribile notizia. Poi ha confessato che non smetterà mai di sorridere quando la penserà.

Simona Ventura ha condiviso anche una nuova foto più recente in cui c’è anche Giovanni Terzi. Un momento quello condiviso con i suoi followers davvero felice e spensierato. Non ha voluto aggiungere altro sulla morte dell’amica Sabrina. La conduttrice, purtroppo, deve fare i conti anche con la malattia del compagno.

Il figlio del noto giornalista Terzi ha raccontato di recente in diverse interviste il suo grave problema di salute. Giovanni ha scoperto lo scorso anno di avere una grave malattia ai polmoni che nasce dalla genertica e che lentamente sta uccidendo i due organi. Attualmente infatti si trova a meno 40 per cento di capacità polmonare.

Se a causa di un no vax prendesse ancora una volta il Coronavirus il suo rischio di rimanere in vita sarebbe limitato. Spera infatti di non ammalarsi a causa di qualcuno che non si è voluto vaccinare.