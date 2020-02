Simona Ventura: la Rai avrebbe bloccato la sua partecipazione a Sanremo

La celebre conduttrice televisiva Simona Ventura, tornata in Rai nel corso del 2019, ha presentato la sesta edizione del talent show “The Voice of Italy” e successivamente è stata la voce narrante della quarta edizione del reality show “Il collegio”. La Ventura si trova a vivere un periodo sereno anche dal punto di vista sentimentale: dopo la conclusione della lunga storia d’amore con Gerò Carraro ha iniziato una relazione con Giovanni Terzi, con il quale convolerà a nozze nei prossimi mesi.

Nel corso delle ultime settimane si è inoltre parlato di una sua possibile conduzione di un reality, ma per il momento non vi sono state conferme o smentite. Secondo il settimanale “Spy”, la conduttruice avrebbe inoltre dovuto essere una delle dieci vallette che affiancheranno il presentatore e direttore artistico Amadeus nel corso delle cinque serate della settantesima edizione del Festival di Sanremo.

Queste le parole pubblicate nel noto giornale di gossip: “Tra le dieci donne accanto ad Amadeus doveva esserci anche Simona Ventura, rivela a Spy un dirigente Rai. A stoppare la sua partecipazione è stata l’ex direttrice di Rai Uno, Teresa De Santis. Chissà perché”.

Dalle affermazioni si evince come non sia chiaro il motivo alla base di questa decisione e non ci sono stati commenti da parte dei diretti interessati, quindi non ci è dato sapere la veridicità della notizia. A fianco di Amadeus nel corso della kermesse troveremo invece 10 vallette che saranno presenti in momenti diverse delle cinque serate.

Le vallette in questione saranno: la giornalista sportiva Diletta Leotta, la fidanzata di Valentino Rossi Francesca Sofia Novello, la fidanzata di Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez, la showgirl e cantante Sabrina Salerno, la conduttrice radiofonica Alketa Vejsiu, le giornaliste del Tg 1 Emma D’Aquino e Laura Chimenti, l’ex presentatrice della “Prova del Cuoco” Antonella Clerici, la conduttrice di “Domenica In” Maria Venier e la giornalista Rula Jebreal.