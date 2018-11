Simona Ventura in lacrime si sfoga sul suo profilo Instagram

Dopo il maltempo dei scorsi giorni che ha messo in ginocchio buona parte dell’Italia, nelle ultime ore anche la conduttrice Simona Ventura ha voluto dimostrare la sua vicinanza a tutti coloro i quali hanno perso o subito un danno. In particolare, Simona, ha postato un video sul suo profilo Instagram che ritrae alcune persone intente a scappare dall’ennesima inondazione.

Un video molto forte soprattutto perchè la famiglia in questione sta appunto cercando di scappare dall’acqua e dal fango che, in un batter d’occhio, hanno invaso loro casa. Inutile dire che le urla che si sentono mettono il brividi e la paura è visibile negli occhi di queste povere persone che purtroppo hanno perso tutto.

Questa situazione catastrofica che sta caratterizzando l’Italia ha fatto preoccupare moltissimo la conduttrice di Temptation Island Vip che nella sua didascalia su Instagram ha appunto scritto quanto siano devastanti ormai le condizioni meteorologiche da Belluno a Palermo ed Agrigento, dal Veneto alla Sicilia e alla Liguria. “Sono in lacrime per la nostra gente. Ma soprattutto è ora di agire velocemente! Basta recriminazioni.” ha infatti scritto la Ventura tifando per la sua amata italia e per tutti gli italiani che hanno subito tale disastro.

Anche Barbara D’Urso, nella puntata di Domenica Live di oggi 4 novembre 2018 ha deciso di tenere aggiornati i suoi tantissimi telespettatori monitorando costantemente la situazione soprattutto a Palermo dove si conterebbero almeno una decina di morti a causa del maltempo. “La mia trasmissione è solare e allegra come è giusto che sia, voi passate 5 ore a casa per rilassarvi. Però sono orgogliosamente sotto giornata giornalista: faremo quindi delle finestre su ciò che sta accadendo a Palermo” ha infatti sottolineato Carmelita.

Tutti sperano che questo maltempo finisca ma soprattutto che le persone coinvolte nel disastro degli ultimi giorni abbiano un attimo di respiro non solo per fare la conta dei danni ma anche per cercare di salvare le loro case e i ricordi di una vita.