Simona Ventura, il gesto da brividi per Giovanni Terzi: la reazione dei fan

Simona Ventura, la popolare conduttrice del talent musicale di Rai 2 “The Voice of Italy“, è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni fatte sul suo profilo nel noto social network di condivisioni d’immagini Instagram, dove ha dato una ulteriore testimonianza del suo amore per il giornalista Giovanni Terzi.

Dopo la fine della relazione con Gerò Carraro – figlio del noto imprenditore e compagno di Mara Venier, Nicola Carraro – Simona Ventura ha intrapreso una nuova liaison con l’affascinante giornalista Giovanni Terzi, che in solo pochi mesi sembra essere riuscito a rapire completamente il cuore della celebre conduttrice, che è ritornata al successo dopo un lungo periodo di pausa grazie al dating show “Temptation Island Vip”.

La dedica d’amore per Giovanni Terzi

In occasione del compleanno del fidanzato, Super Simo ha scritto un post molto bello ed emozionante per il suo nuovo amore, infiammando i numerosi fan che hanno invaso il suo profilo con apprezzamenti e commenti miranti ad elogiare la Ventura ed il suo sentimento, una ulteriore testimonianza del grande affetto ed amore che il pubblico riserva a questa grande donna e presentatrice.

A corredo di uno scatto raffigurante la Ventura insieme a Terzi con un tappeto musicale, Simona scrive: “Questa è la nostra canzone, il tuo primo compleanno insieme“, quindi prosegue dicendo: “Tra le tante cose belle che mi sono state regalate da quando sei entrato nella mia vita, c’è una grande felicità nel dirti: ti amo. Buon compleanno. Noi Uno“.

Parole dolcissime che hanno suscitato l’immediata replica del giornalista che ha sottolineato il fatto che non passa giorno in cui la Ventura lo ascolti, abbia pazienza e lo accudisca; insomma Giovanni si dichiara un uomo fortunato ad averla accanto. Anche la giornalista Francesca Barra, moglie dell’attore Claudio Santamaria, ha commenta la relazione tra Simona e Giovanni.

Francesca ha scritto che Giovanni non poteva avere un’esplosione di vita e di amore così, proprio com’è Simona. Insomma, sembra che la nuova coppia dello showbiz vada avanti a gonfie vele, facendo del dialogo, dell’ascolto, della comprensione e del reciproco rispetto i fondamenti della loro relazione.