Simona Ventura, gaffe con Luca Argentero, Mara Venier ne approfitta per lanciare una frecciatina

In questi giorni il gossip è passato in modalità “risparmio energetico”; poche sono le notizie realmente interessanti, o quasi. Di recente infatti apprende di una piccola gaffe fatta da “super Simo”, pseudonimo affettuoso dato dai fan alla nota conduttrice Rai Simona Ventura, nei confronti del noto attore 43enne Luca Argentero.

Luca ha infatti di recente pubblicato un Tweet in cui ha riportato il numero delle medaglio che gli atleti italiani ha portato a casa, la bellezza di 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi, per un totale di 40 medaglie. A tal proposito Argentero ha scritto il numero delle medaglie con una tanto di bandiera dell’Italia a corredo del messaggio.

La gaffe di Simona e l’attacco di Mara

A quanto pare però Simona Ventura ha interpretato male il messaggio dell’attore, mandando i suoi migliori auguri di buon compleanno ad Argentero, credendo che quel numero rappresentasse in realtà gli anni appena compiuti dall’attore. In realtà Argentero è nato nel 78 e di anni ne ha oggi 43. Subito dopo infatti il diretto interessato risponde alla Ventura affermando che il suo riferimento era rivolto alle olimpiadi, non ai suoi anni.

La Ventura a quel punto risponde: “Ahahhaha ti ho tolto 3 anni, magari lo facessero a me!“; ma non è tutto. Ad approfittare della situazione ci pensa Mara Venier, acerrima nemica di Simona, che si accoda ai commenti, affermando: “Non avrà digerito la pizza“, con tanto di emoji delle risate.

A questo punto la domanda sorge spontanea, come mai questa risposta apparentemente fuori luogo? In realtà è presto detto. Poco tempo fa Simona ha fatto una dichiarazione scottante nei confronti della presentatrice veneziana: “Tra Mara Venier e Barbara d’Urso scelgo la pizza“. A questo punto quindi non stupisce la risposta della Venier, che ha approfittato dello scivolone di super Simo. Anche questa volta insomma le due presentatrici non hanno perso occasione per lanciarsi frecciatine.