Simona Ventura, emozionante post per il padre: "Papà, una vita a cercare la tua approvazione"

Simona Ventura, la popolare conduttrice televisiva che è tornata al successo nel 2018 con il dating show prodotto da Maria De Filippi “Temptation Island Vip”, è tornata a far parlare di sé dopo i rumors sulla sua vita sentimentale, per un toccante post che ha pubblicato nelle ultime ore sul suo profilo Instagram.

Stavolta non c’entrano né i figli nè gli ex compagni di vita, bensì una persona molto importante nella vita della celebre ed amata conduttrice televisiva, che ha voluto fare il suo personalissimo omaggio al suo amato papà, che ha compiuto 80 anni. Una traguardo che non poteva passare inosservato, tanto che SuperSimo ha voluto crivere una sorta di lettera aperta al suo papà.

Simona Ventura omaggia il suo papà con un toccante post

Archiviata da pochi mesi la lunga relazione con l’imprenditore Gerò Carraro, figlio di Nicola Carraro marito di Mara Venier, Simona Ventura ha festeggiato il Natale con i figli e l’ex compagno Stefano Bettarini, a sua volta accompagnato dalla fidanzata Nicoletta Larini. La mitica SuperSimo ha quindi festeggiato il 2019 da single anche se i rumors che serpeggiano in questi giorni sui media, parlano di una segreta love story con il giornalista Giovanni Terzi.

L’attenzione di Simona Ventura è concentrata ed indirizzata in queste ultime ore, però, solo per il suo papà che ha compiuto 80 anni, e a cui la conduttrice ha riservato queste toccanti parole messe a corredo di un video in cui si susseguono diverse immagini di famiglia: “Caro papà… Che giorno importante è questo per te, 80 anni vissuti intensamente. E oggi voglio dirti le parole che non ti ho mai detto“.

Poi la conduttrice ha proseguito con: “Abbiamo sempre avuto due caratteri opposti… Tu schivo, quasi ermetico, ti rifugiavi nel lavoro che hai così amato, quella carriera militare che, grazie a te, ci ha insegnato tanti valori positivi tra cui il grande amore per il nostro paese“, quindi Simona ha poi sottolineato le diversità di approccio con cui ha cercato l’appoggio del padre.

Poi la confessione forse più bella e sincera che una figlia possa fare: “ho passato tutta la mia vita a cercare la tua approvazione, volevo che tu fossi fiero di me anche se sapevo che all’inizio non eri d’accordo che io intraprendessi questa carriera, ne avevi timore“. quindi Simona conclude con il ringraziare l’anziano genitore per la sua vicinanza. Inutile dire che i fan hanno immediatamente apprezzato le parole della conduttrice, inonando il suo post di commenti e like.