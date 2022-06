Simona Ventura: "È vergognoso, guardate che roba". Non ha retto: documenta (e denuncia) tutto pubblicamente

Ascolta questo articolo

La conduttrice italiana Simona Ventura è una delle personalità più famose in Italia. Si tratta di uno dei volti più noti dello spettacolo italiano, in quanto ha condotto trasmissioni di assoluto successo, come ad esempio l’Isola dei Famosi su Rai 2, format che adesso va in onda come si sa sulle reti Mediaset. La Ventura è nota soprattutto per la sua contagiosa simpatia: la si vede molto spesso sorridente e piena di vitalità, essendo lei stessa una persona molto attiva.

Tutti noi almeno una volta nella vita abbiamo attraversato e dovuto fare i conti con disavventure più o meno serie. C’è a chi i problemi capitano più spesso, e a chi meno. Simona Ventura si arrabbia davvero raramente, ma purtroppo le è successa una vicenda a dir poco paradossale che non ha esitato a mostrare sui social a tutti quanti. La Ventura questa volta non è riuscita a trattenere la rabbia, vediamo che cosa le è accaduto.

“Una vergogna”

Come si sa i vip viaggiano spesso, in quanto si spostano per lavoro o per viaggi di piacere. Ovviamente per lavoro non si spostano soltanto i vip ma anche le persone comuni. Più o meno tutti gli italiani hanno preso in vita loro un aereo: si tratta del mezzo più comodo ad oggi per poter viaggiare sia sulle medie che sulle lunghissime distanze.

Recentemente la Ventura si trovava presso l’aeroporto di Napoli Capodichino e doveva prendere un volo Wizzair.com quando all’improvviso è successo l’inconveniente. “Ci hanno cancellato il volo. Stanno scendendo le nostre valigie e ci ributtano in aeroporto, guardate che roba. È una vergona!” – così ha detto Simona nel video.

La conduttrice si trovava assieme al suo compagno Giovanni Terzi e stava rientrando da una vacanza a Capri. Nonostante loro e tutti gli altri passeggeri erano stati condotti sulla pista gli addetti allo scalo non hanno potuto far salire i passeggeri nonostante i portelloni fossero aperti. “Abbiamo l’aereo davanti agli occhi e non ci fanno salire, ma veramente? Ma stiamo scherzando?” – così ha detto la Ventura postando il video su Instagram. “Occhio a questa compagnia” – ha concluso la conduttrice.