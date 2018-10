Simona Ventura e Gerò Carraro paparazzati insieme con la figlia Caterina

La notizia della fine della storia d’amore tra Simona Ventura e Gerò Carraro, o almeno di un momento di pausa come dichiarato dalla stessa conduttrice, nelle scorse settimane aveva lasciato moltissimi fan e utenti basiti. Pare però che negli ultimi giorni ci siano stati alcuni segnali di riavvicinamento tra i due che ha fatto ben sperare un ritorno di fiamma.

Segnali che dimostrerebbero almeno che le cose tra i due vanno comunque bene tanto da non disdegnare di passare bellissimi momenti insieme. Come ad esempio la cena in famiglia con protagonisti appunto Simona, Gerò e la figlia Caterina alla quale, dopo la fine di Temptation Island Vip, Super Simo sembra aver riservato le attenzioni più importanti.

Dopo una storia d’amore che è durata otto lunghi anni e nonostante i due abbiano ammesso di essersi presi una pausa di riflessione, sia Simona che Gerò sembrerebbero non disdegnare assolutamente la compagnia reciproca. Forse non proprio come una coppia felicemente innamorata ma sicuramente come una coppia complice e affiatata come dimostrano infatti le foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna.

La cena milanese in famiglia è avvenuta pubblicamente tanto che Simona, Gerò e la figlia non hanno fatto nulla per non farsi notare o riconoscere. Anzi, sembra proprio che i tre abbiano deciso di sedersi in una posizione alquanto favorevole per i paparazzi che chiaramente, non potevano perdere l’occasione di immortalarli.

A cena finita Gerò ha accompagnato a casa Simona e Caterina ma non è sceso dalla macchina facendo così capire che la pausa di riflessione tra i due, purtroppo, continua. Nessuno dei due ha ancora confermato ufficialmente un eventuale ritorno di fiamma anche se, come ben sappiamo, subito dopo la notizia della rottura confermata dal giornalista Gabriele Parpiglia, Simona e Gerò si sono goduti l’ultima puntata di Temptation Island Vip seduti comodamente insieme sul divano di casa.