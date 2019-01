Simona Ventura, dopo Gerò Carraro avrebbe una nuova relazione segreta: l’indiscrezione

Simona Ventura, la popolare conduttrice televisiva che è ritornato al successo lo scorso anno con il dating show di Canale 5 “Temptation Island Vip” – prodotto dalla società Fascino di proprietà di Maria De Filippi -, è tornata a far parlare di sé ed animare le malelingue del gossip dopo le indiscrezioni riportate dal sito “Dagospia”, facenti riferimento al nuovo amore della presentatrice.

Il 2018 è stato un anno molto intenso e ricco di emozioni per la celebre ex conduttrice de “L’Isola dei Famosi”, che se da un lato ha visto il ritorno al successo televisivo dall’altro ha registrato dei momenti brutti come quello dell’aggressione al figlio Niccolò Bettarini – che ha rischiato la vita – ma anche la rottura con il compagno Gerò Carraro.

Simona Ventura e le indiscrezioni sul suo nuovo amore

Archiviato Gerò Carraro, Simona Ventura ha un nuovo amore? Questo è quanto dicono i rumors che circolano e che sono stati riportati dal sito del giornalista Roberto D’Agostino, Dagospia, che scrive quanto segue: “A Milano non si parla d’altro, si mormora che in questi ultimi giorni del 2018 sia nata una nuova coppia: quella formata da Simona Ventura, appena smollata da Gerò Carraro e il giornalista Giovanni Terzi“.

Poi il sito conclude con una legittima domanda, cioé: “Fuoco di paglia o vero amore? Ah saperlo“. I rumors riportati dal celebre sito d’informazione dunque parlano chiaro: la Ventura starebbe – il condizionale è d’obbligo in questi casi – vivendo una nuova storia d’amore sbocciata da poche settimane.

Giovanni Terzi, oltre a dirigere la testata online “Il Giornale Off” è anche firma del “Il Giornale”, ma anche assiduo frequentatore dei salotti televisivi, dove viene invitato per commentare fatti di cronaca e non solo. Dunque stando a Dagospia, Terzi e la Ventura si sarebbero incontrati proprio dietro le quinte di qualche programma televisivo.

A fronte di questi rumors, la Ventura ha passato le festività insieme ai tre figli e all’ex marito Stefano Bettarini, accompagnato dalla fidanzata Nicoletta Larini, che i telespettatori hanno potuto conoscere ed apprezzare in occasione della sua partecipazione in coppia con l’ex calciatore a “Temptation Island Vip”.