Simona Ventura, arriva la conferma ufficiale della nuova love story con Giovanni Terzi

Simona Ventura, la popolare conduttrice del dating show di Canale 5 “Temptation Island Vip”, è nuovamente – suo malgrado – al centro del gossip nazionale, non più per la fine della relazione con il compagno Gerò Carraro – ufficializzata qulche mese fa – bensì per l’inizio della nuova love story con il fascinosissimo giornalista Giovanni Terzi.

Da giorni ormai si susseguivano rumors riguardanti la relazione segreta tra la conduttrice – che è tornata al successo grazie al dating show prodotto da Maria De Filippi e che presto rivedremo in Rai al timone del talent musicale “The Voice of Italy” – e il direttore della testata giornalistica online “Il Giornale Off”, ma che tanto spesso è ospite in programmi televisivi per commentare fatti di cronaca e non solo.

Giovanni Terzi conferma la relazione con Simona Ventura

Il gossip degli ultimi giorni dell’anno quindi riguardava quello che a detta di molti poteva essere una coppia molto improbabile, invece così non è stato. A riportare tra i primi i rumors circolanti è stato il sito gestito da Roberto D’Agostino, Dagospia, dove si parlava della freuqntazione tra Simona Ventura e Giovanni Terzi.

Rumors che ora hanno una conferma ufficiale, grazie alle dichiarazioni rilasciate dal celebre giornalista nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale di gossip “Gente” – che sarà in edicola venerdì 4 gennaio – ammettendo: “Io e Simona Ventura ci frequentiamo da un mese“.

Dunque le indiscrezioni fino ad oggi circolate sono risultate veritiere, poi Terzi ha proseguito dicendo: “È una relazione appena sbocciata che ci ha lasciato entrambi sorpresi“. Una precisazione è doverosa per il giornalista e per rispetto di tutte le parti coinvolte: “Vorrei precisare, però, che il nostro legame non c’entra con la rottura di Simona e Gerò“.

Nonostante l’amore sia sbocciato da poco, i due hanno preferito passare le festività natalizie ed il Capodanno separati, ognuno rispettivamente con le proprie famiglie e figli. Simona è in vacanza con i tre figli e l’ex marito Stefano Bettarini, accompagnato dall’inseparabile baby fidanzata Nicoletta Larini, mentre Giovanni è stato insieme ai figli avuti dalle preceenti unioni.