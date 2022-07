Simona Ventura al veleno contro Ilary Blasi: "Ecco cosa faceva mentre Totti.."

Ascolta questo articolo

L’ex moglie di Stefano Bettarini ha voluto dire nuovamente la sua in merito alla rottura definitiva tra Francesco Totti ed Ilary Blasi. Già quando lo scorso febbraio si rincorsero le prime voci in merito ad una loro separazione, Simona Ventura si espresse con un messaggio di incoraggiamento, che non fu però molto apprezzato dalla show girl.

In questi giorni, con ormai l’ufficialità del loro addio, la nota conduttrice è voluta tornare sulla questione commentando anche le parole di Ilary nei suoi confronti. Sicuramente si è voluta togliere qualche sassolino dalle scarpe, ecco che cosa ha detto questa volta.

Le parole di Simona Ventura

Il loro addio era ormai nell’aria da mesi, ad inizio anno le voci si sono fatte sempre più insistenti, al punto che Francesco Totti dovette intervenire personalmente per smentire tutto. Tuttavia, come ha puntualizzato poi nel comunicato dell’altro ieri, si trattò solo un atto dovuto per proteggere i figli, prime vittime del caos mediatico in queste situazioni.

In quell’occasione Simona Ventura volle esprimere tutta la solidarietà possibile alla coppia, anche perchè stessa sorte toccò a lei con la separazione molto vociferata con Stefano Bettarini. Ad ogni modo Ilary Blasi non apprezzò affatto questo messaggio di incoraggiamento commentando stizzita in questo modo: “Come se fosse la mia migliore amica, come se vivesse in casa con noi. Boh”.

Simona Ventura preferì non replicare nulla, ma giunta ora l’ufficialità della separazione, ha colto la palla al balzo per esprimersi di nuovo sulla questione: “Francesco è stato molto carino con me, dopo quel post. Ilary non tanto, ma posso capirlo. La separazione porta sconquasso in qualsiasi famiglia, specialmente se ci sono figli. E il fatto di aver cercato una strada per non farli soffrire è lodevole. Comunicarlo è molto utile, perché blocca all’istante le terze, quarte e quinte chiavi di lettura. È un atto di responsabilità”