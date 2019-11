Simona Izzo commenta le doti da attrice di Belen Rodriguez: "La butterei giù dalla torre"

Simona Izzo ha rilasciato un’intervista sul settimanale “Nuovo“, diretto da Riccardo Signoretti, e non ha nascosto il suo pensiero su Belen Rodriguez, commentando in particolare le sue doti interpretative. La Izzo ha partecipato al GF Vip e nella Casa ha tirato fuori il suo carattere combattivo e schietto, così come dimostra di continuare ad avere tutt’oggi.

La moglie di Ricky Tognazzi, pochi giorni fa, aveva già rivelato nel programma “Vieni da me” condotto da Caterina Balivo su Rai 1 che non avrebbe mai voluto in un suo film un’attrice come Belen Rodriguez, definendola una “non attrice“. Ora ha voluto anche mettere nero su bianco il suo pensiero scegliendo le pagine della nota rivista di gossip, Nuovo.

Simona Izzo torna a parlare di Belen Rodriguez: ecco cosa ha dichiarato

“Non è un’attrice. Qualche film lo ha anche girato e tuttavia ha dimostrato che sa fare meglio altro” ha ribadito la Izzo, sicura del suo giudizio che, però, è a tratti clemente con la bella showgirl argentina: “E’ una bravissima conduttrice: però se la dovessi paragonare a Sabrina Ferilli o a Monica Bellucci, mi dispiace ma la butterei giù dalla torre” ha infine sentenziato.

Simona Izzo riconosce le indiscutibili doti fisiche della Rodriguez, precisando che ha le gambe e il lato b più belli del mondo, ma il suo giudizio sulle sue doti interpretative è di tutt’altro genere: “Rassegnatevi, (…) purtroppo non è un’attrice. E mica bisogna esserlo per forza!“.

Al momento non è giunta alcuna risposta dalla diretta interessata, vedremo se vorrà rispondere a questi commenti oppure deciderà di lasciare ai posteri l’ardua sentenza. In molti hanno fatto notare che questa non è la prima volta che la Izzo è fortemente critica sulla famiglia Rodriguez; ai tempi del Grande Fratello Vip, infatti, ci sono state delle forti tensioni tra la Izzo e Jeremias, il fratello di Belen.