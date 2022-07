Silvio Berlusconi, l’ex modella esce allo scoperto: la rivelazione a luci rosse sul Cavaliere

Ascolta questo articolo

Negli scorsi mesi Silvio Berlusconi, uno degli imprenditori più noti del nostro Paese e uno dei politici più importanti del mondo, ha fatto nuovamente parlare di sè, così come in questi ultimi giorni, in cui Berlusconi ha seguito da vicino le vicende che stanno portando il Governo italiano sull’orlo di una nuova crisi. Berlusconi, come si sa, ha intrapreso una storia d’amore con Marta Fascina, che è la sua attuale compagna. I due hanno deciso di giurarsi amore eterno in un modo davvero molto particolare. Il Cavaliere, con una cerimonia più che altro simbolica, ha sposato presso Villa Gernetto proprio Marta Fascina.

Da sempre Berlusconi è noto per essere un cosiddetto “latin lover”, un uomo affascinante e dai modi garbati che nel corso degli anni ha colpito numerose vip, le quali se ne sono innamorate. Tra le ultime c’è appunto Marta Fascina. C’è però un’altra vip che ha avuto a che fare con Silvio Berlusconi, e la conoscete tutti. Vediamo quindi di chi si tratta, ha fatto importanti dichiarazioni sul Cavaliere.

Fabrizia Carminati, il flirt con l’ex Premier

Silvio Berlusconi è stato anche Presidente del Consiglio italiano. Recentemente Fabrizia Carminati ha rilasciato una intervista al quotidiano Libero, dove ha parlato del suo rapporto con Silvio Berlusconi. A quanto pare anche la Carminati ha un buon ricordo dell’ex Premier, ricordato come una persona gentile e garbata.

“Erano anni meravigliosi ed io sono stata veramente fortunata ad averli vissuti professionalmente” – cos ha dichiarato Fabrizia Carminati a Libero. All’epoca Fabrizia faceva la modella e i responsabili della sua agenzia la mandarono a fare un provino a Zingonia, dove incontrò Mike Buongiorno, che poi la volle in suo programma di Canale5.

“Andai a Milano 2 e mi accolse Sancrotti, assistente di studio, ero in un piano interrato insieme a trenta bellissime ragazze. Sancrotti entrò e mi disse ‘Mike Buongiorno vuole te’. Rimasi senza parole” – così ha ricordato la Carminati, che poi quel giorno stesso firmò il contratto con Silvio Berlusconi e la sua emittente. Fabrizia ha ammesso di avere avuto un flirt con lo stesso Cavaliere, ma poi dopo diverso tempo le cose cambiarono perchè lei si innamorò di un altro uomo, e lo comunicò allo stesso Silvio.