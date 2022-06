Silvio Berlusconi, la famosa Vip della Tv spiazza tutti: "Ho fatto l’amore con Lui, è stato.."

Ascolta questo articolo

Silvio Berlusconi è sicuramente una delle figure più influenti del panorama politico italiano. Imprenditore di successo, Berlusconi ha costruito la sua carriera scalando tutte le cariche possibili e immaginabili. Una figura importantissima non solo della politica, ma dell’intera storia d’Italia e leader di Forza Italia, il suo storico partito. Come si sa, il “Cavaliere” è stato imputato in numerosi processi giudiziari, uno tra questi è quello che riguarda le serate nella sua villa di Arcore.

Per quel processo l’ex Presidente del Consiglio sta cercando ancora di difendersi nelle aule giudiziarie dalle accuse che gli vengono mosse. Ma come si sa Silvio Berlusconi ha intrattenuto numerose storie d’amore con personalità più o meno famose del panorama dello spettacolo italiano, e tra queste ve ne è una che recentemente in una intervita ha ricordato i suoi momenti trascorsi con il “Cavaliere”. Fan rimasti senza parole alle sue dichiarazioni.

Le dichiarazioni della vip

Secondo quanto si apprende Fabrizia Carminati, volto Mediaset anni ’80, negli ultimi mesi pare abbia rilasciato una lunga intervista al quotidiano “Libero” dove ha voluto raccontarsi e dove ha parlato della sua storia avuto assieme a Silvio Berluscono. La Carminati ha confessato di essere stata assieme a lui.

Fabrizia era conduttrice delle reti Mediaset e soltanto due anni fa ha smesso di lavorare per l’emittente tv Primantenna. Adesso si dedica esclusivamente alla sua famiglia, in particolare a suo marito che ha trascurato per via del lavoro e a suoi figlio. Lei non avrebbe mai immaginato di firmare un contratto proprio con Silvio Berlusconi.

“È un uomo affascinante ed galante. Veniva sempre ad ogni registrazione che facevo e poi ci portava tutti fuori a mangiare allo Sporting di Milano 2 alla sera. Era piacevole, intelligente e si metteva a cantare e suonare al pianoforte. Furono anni irripetibili” – queste le dichiarazioni di Fabrizia Carminati, che ricorda quindi con molto piacere e nostalgia la storia avuta con Silvio Berlusconi.