Silvia Toffanin, una notizia destinata ad entrare nella storia per il pubblico di Canale 5

Silvia Toffanin è ormai da tempo una delle protagoniste della televisione italiana e, proprio per questo, pare si stiano aprendo per lei nuove allettanti possibilità. Da tanti anni è al timone di Verissimo, celebre talk show nel quale sono invitati ospiti d’eccezione per parlare della propria vita privata e, soprattutto, sentimentale.

Da quanto sembra trapelare dalle ultime indiscrezioni, pare che la compagna di Pier Silvio Berlusconi abbia ricevuto diverse offerte lavorive per programmi di primo piano. Qualora dovesse accettare, si tratterebbe di un brutto smacco ad una sua importante conoscenza, è certo che non potrebbe prenderla così bene: vediamo di chi si tratta.

La notizia improvvisa

Procede sempre più a gonfie vele la carriera televisiva di Silvia Toffanin, che potrebbe ricevere presto un ulteriore promozione. Nella giornata di oggi, lunedì 19 settembre, si terranno i tanto attesi funerali della Regina Elisabetta II, un evento che sarà seguito in diretta dalle telecamere di tutto il mondo.

Sarà il Tg5 a trasmettere questo pomeriggio il grandissimo evento, e a condurre lo speciale potrebbe essere proprio Silvia Toffanin. Secondo quanto rivela, infatti, TvBlog, la compagna di Pier Silvio potrebbe aver scalzato la concorrenza dell’esperta collega Cesara Buonamici, da tanti anni volto noto del Tg5.

Intanto, la nuova stagione di Verissimo è già cominciata da qualche giorno e la nota conduttrice ha potuto già riscontrare lo stesso entusiasmo di sempre del suo pubblico più affezionato. Le buone notizie, comunque, non sembrano finire qui per lei, si sta prospettando in queste settimane una nuova possibilità lavorativa. Secondo quanto riferito dal settimanale DiPiù Tv, pare che Maria De Filippi avrebbe deciso di puntare su di lei per la conduzione del reality show La Talpa, in arrivo la prossima primavera. Si tratterebbe davvero di una ghiotta opportunità per la nota conduttrice, l’esordio alla conduzione di un reality che sarà seguito da un pubblico molto vasto.