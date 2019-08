Silvia Toffanin rifiuta la prima serata per la famiglia e ricorda Nadia Toffa

Silvia Toffanin, storica conduttrice del popolare talk show di Canale 5 “Verissimo“, ha rilasciato nei giorni scorsi un’intervista al settimanale dedicato alla televisione e al gossip “Tv, sorrisi e canzoni”, dove è tornata a parlare delle interviste più emozionanti, come quella fatta alla compianta inviata de Le Iene, Nadia Toffa, scomparsa qualche settimana fa dopo una lunga malattia.

La vita di Silvia Toffanin è stata certo molto ricca di avvenimenti fortunati, di cui la conduttrice è consapevole e anche molto grata. La Toffanin è ormai al timone da tanti anni del programma di intrattenimento del sabato pomeriggio di Canale 5, dove ha dato dimostrazione delle sue abilità in tema di conduzione e di intervistatrice.

Silvia ricorda Nadia Toffa

Silvia ammette nel corso dell’intervista di essere felice e fortunata, ed è questa consapevolezza che la porta ad assaporare ogni istante della sua vita. Manca pochissimo al ritorno di Verissimo, che prenderà il via il 14 settembre con nuove intense interviste, curiosità e tanto altro. Sono tante le persone che Silvia ha intervistato, ma una in particolare è rimasta nel suo cuore come in quello di milioni di italiani, cioè quella di Nadia Toffa.

Di quei momenti Silvia ricorda l’intensità delle parole della Toffa, dicendo: “Quell’intervista era un inno alla vita“, quindi ha aggiunto che Pier Silvio Berlusconi, suo compagno e Presidente Mediaset, ha voluto rimandarla in onda per condividere ancora una volta con i numerosi telespettatori di Canale 5 il messaggio d’amore e la grande positività dell’inviata de Le Iene.

Nel ricordare le interviste più impattanti e controverse della scorsa stagione televisiva, Silvia ricorda anche quella con Pamela Prati, protagonista dello scandalo soprannominato Pratigate; in quell’occasione l’ex ballerina del Bagaglino ammise che il presunto compagno e futuro marito, Mark Caltagirone, in realtà lei non lo aveva mai conosciuto e visto fisicamente.

La Toffanin ammette di aver perso la pazienza con la Prati perché la situazione era davvero surreale, ma nel contempo l’abilità dimostrata dalla conduttrice nell’incalzare con garbo e maestria l’interlocutrice, ha consentito a Silvia di dimostrare la sua bravura, in passato messa in discussione da un becero gossip.

La Toffanin ha rifiutato la conduzione di un programma in prima serata, poiché per lei la priorità è quella della famiglia e dei figli, Lorenzo e Sofia, avuti da Pier Silvio Berlusconi.