Silvia Toffanin parla del suo rapporto con il suocero Silvio Berlusconi

Una delle conduttrici più affermate della tv Italiana, Silvia Toffanin, con ha una carriera davvero brillante ed in continua ascesa. La ragazza attualmente è la compagna dell’amministratore delegato di Mediaset, PierSilvio Berlusconi, dal quale ha avuto anche due figli; la vita insieme sembra procedere come una favola dei giorni nostri.

Mai in precedenza si è sentito parlare di una crisi seria tra i due, tale da compromettere la serenità della coppia, Silvia e Pier Silvio infatti a distanza di anni appaiono più affiatati che mai. I due si conoscono da oltre 20 anni e vivono con passione ed armonia la vita di famiglia, sapendo ben coniugare le tempistiche lavorative e quelle di famiglia.

In molti però si domandano che rapporto abbia la conduttrice di “Verissimo” con il suocero, l’ex premier Silvio Berlusconi; pare che da una recente intervista, la Toffanin abbia finalmente rivelato quale sia il vero rapporto con il nonno dei suoi figli: “Io sin dall’inizio ho sempre avuto un rapporto molto bello con lui. Posso dire che è un nonno molto dolce ed amorevole“.

Inoltre Silvia dal punto di vista lavorativo ha sempre profuso tanto impegno nel suo lavoro, cercando di essere quanto più professionale possibile, per non far pensare che il cognome del marito potesse giocare un ruolo determinante sulla sua carriera: “Io ci metto il doppio dell’impegno nel fare quello che faccio proprio per il grande senso di responsabilità che provo nei suoi confronti“.

Dopo il grande successo della stagione precedente, pare che Silvia sia stata riconfermata a gran voce come conduttrice del noto programma del Sabato pomeriggio “Verissimo”. Secondo alcuni rumors, pare che la conduttrice abbia anche rifiutato di condurre dei programmi di prima serata, pur di dare la massimo attenzione e professionalità al suo amato programma, che ha consacrato la sua popolarità.