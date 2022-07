Silvia Toffanin, “Io senza Pier Silvio…”. Lo straziante annuncio è arrivato in maniera completamente inaspettata

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono la conduttrice televisiva Silvia Toffanin, moglie di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato della stessa Mediaset. La donna è una delle personalità più amate dagli italiani in quanto conduttrice della trasmissione “Verissimo”, format in cui intervista le personalità più famose di tutta Italia. Qui i protagonisti delle storie si raccontano, rispondendo alla domande della Toffanin. Molte interviste effettuate dalla conduttice fanno anche notizia sui giornali.

Laureata nel 2007 in lingue e letterature straniere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Silvia Toffanin è regolarmente iscritta all’albo dei giornalisti professionisti dal 2004. In Tv ha esordito partecipando a Miss Italia, il celebre concorso di bellezza italiano, per poi comparire come letterina al quiz di Canale 5, “Passaparola”. Ma è stata appunto la trasmissione “Verissimo” a renderla celebre al pubblico, format in cui la Toffanin ha sfoggiato tutta la sua bravura. In questi giorni è stata intervistata dal giornale Il Fatto Quotidiano, dove ha parlato anche della sua vita privata.

Le dichiarazioni di Silvia

Il rapporto tra Silvia Toffanin e suo marito Pier Silvio procede come sempre a gonfie vele. Nell’intervista per Il Fatto Quotidiano la conduttrice ha parlato appunto della sua vita privata, ma anche di alcuni momenti difficili che le sono capitati, momenti in cui il marito le è stato sempre vicino e non l’ha abbandonata.

Uno dei momenti più difficili per Silvia è stato sicuramente quando è deceduta la madre. La conduttrice ha ricordato che quel giorno era in macchina e si stava recando negli studi di Mediaset per condurre “Verissimo”, quando all’improvviso arrivò la telefonata che la informava come la madre fosse deceduta. “Sotto shock ho annullato tutto e sono tornata indietro” – così ha ricordato la Toffanin.

Ma poi Pier Silvio in quel momento intervenne dolcemente facendo cambiare idea alla conduttrice. “Pier Silvio, però, mi ha invitato a riflettere, dicendomi che forse a mia mamma avrebbe fatto piacere che andassi in onda. Ero titubante, ma poi ci ho pensato. Lui ha una sensibilità spiccata, sa guardare oltre e sa farmi riflettere” – queste le parole della Toffanin, che ha spiegato ai fan come quel giorno stesso decise poi di andare in onda con la trasmissione.