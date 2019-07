Silvia Toffanin, fisico scultoreo e lato B di marmo: le sue foto in bikini hanno sbalordito il web

Paparazzata in vacanza a bordo di un’imbarcazione privata, la conduttrice di canale 5 Silvia Toffanin è apparsa radiosa e tonica in un esaltante bikini verde smeraldo. Oltre alle innegabili capacità professionali, la presentatrice di “Verissimo” ha sfoggiato evidenti pregi fisici e un bikini da 10 e lode.

La fedele moglie di Pier Silvio Berlusconi è stata immortalata in una posa naturale sulla scaletta di una barca privata, tra le acque cristalline della località balneare Santa Margherita Ligure. Gli indiscreti e onnipresenti paparazzi che l’hanno fotografata hanno realizzato una vera e propria inquadratura panoramica, che ha messo a fuoco in maniera completa il suo ineccepibile lato B.

La 39enne di Bassano del Grappa, intenta a sollazzarsi in acqua tra tuffi e nuotate, ha calamitato l’attenzione attorno a sé grazie al suo fisico degno di nota. Il suo bikini verde ha messo in risalto la sua impeccabile forma fisica: sia il lato A che il lato B, come testimoniano le foto pubblicate da una nota rivista di gossip, non hanno obiettivamente nulla da invidiare al fisico di una 20enne.

Le curve di Silvia Toffanin, enfatizzate e marcate dal succinto bikini, hanno monopolizzato l’attenzione del popolo del web, nella fattispecie la categoria maschile. Le sue foto in costume da bagno hanno sorpreso in maniera positiva sia i suoi fan che i suoi haters. Il pubblico di canale 5, abituato a vederla sempre impeccabile e con abiti eleganti, chiamati a mettere in risalto la sua professionalità, ha potuto finalmente ammirarla in bikini.

La sua prova costume ha fatto un certo effetto sui social network, dal momento che la seriosità del suoi consueti look televisivi ha sempre celato la sua silhouette. Il suo lato B marmoreo, sebbene opportunamente coperto da un sobrio slip, ha meravigliato gli internauti più polemici. Il suo addome piatto e i quadricipiti scolpiti hanno completato la sua fulgida figura, altamente apprezzata e decantata.