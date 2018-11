Silvia Toffanin e PierSilvio Berlusconi trasferiti via mare: l’intuizione che ha salvato la coppia dal maltempo

L’ondata di maltempo in Italia non accenna a placarsi e mentre si stanno diramando nuove allerte meteo in diverse regioni italiane, si fa la conta dei danni che le eccezionali condizioni metereologiche degli ultimi giorni hanno provocato, olre a piangere le 12 vittime – al momento – che sono decedute a causa della caduta improvvisa di alberi, smottamenti, frane e altro.

Sono tante le famiglie italiane che sono rimaste isolate nelle loro abitazioni causa maltempo, molte anche in Liguria dove nei giorni scorsi si è abbattuto un fronte di acqua e vento di eccezionale intensità, che hanno provocato onde oceaniche superiori anche ai dieci metri di altezza, provocando oltre al cedimento di parte della costa – quindi della strade statale litoranea – anche della diga portuale di Rapallo.

Silvia Toffanin e PierSilvio in hotel

Tra i tanti sfollati, anche due volti famosi dello showbiz, cioè Silvia Toffanin e PierSilvio Berlusconi che sono vivi per miracolo. Infatti la coppia considerata l’allerta maltempo diramata domenica e lunedì scorso, ha preferito non mettersi in viaggio per Milano, ma rimanere nel loro castello nei pressi di Portofino, dove a causa delle frane stradali sono rimasti isolati.

A trarre in salvo la coppia con al seguito la famiglia, le imbarcazioni della Guardia Costiera, che con alcuni gommoni avrebbe trasferito la famiglia Berlusconi al completo via mare nel borgo di Portofino, quindi – stando a quanto si apprende da alcuni media – sarebbero poi arrivati a Santa Margherita Ligure.

Silvia e PierSilvio, insieme ai loro bambini, hanno preso alloggio in un noto albergo della città ligure, ma sembra che ancora non siano ripartiti per Milano, aspettando che le condizioni meteo migliorino, ma anche in considerazione del fatto che uno dei due figli della coppia frequenti la scuola proprio in quella città.

Come è stato anticipato dalla produzione, Verissimo sarà in onda come sempre sabato pomeriggio su Canale 5 – poiché le puntate sono registrate con largo anticipo – dunque la programmazione non registrerà alcun cambiamento.