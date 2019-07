Silvia Toffanin e PierSilvio Berlusconi: pancia sospetta per Silvia, in attesa del terzo figlio?

Una delle coppie più belle e allo stesso tempo più seguite delle TV; ad oggi la coppia composta da Silvia Toffanin, ex letterina ed attuale conduttrice del famoso show Mediaset “Verissimo“, e PierSilvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset, appare essere più solida che mai, con due figli, e a quanto pare si vocifera di una terza gravidanza da parte della bella quanto capace conduttrice.

Al momento la famiglia al completo, composta anche dai due figli, si gode le meritate vacanze, lontano dai riflettori, ma a quanto pare non lontano dalle macchine fotografiche dei paparazzi, che hanno scattato delle foto ambigue che riguardano infatti le rotondità della presentatrice. Infatti stando a quanto riportato dal famoso settimana “Diva e Donna” pare che Silvia sia incinta del terzo bambino.

Attualmente Silvia è solo la compagna di PierSilvio, infatti i due ad oggi non sono sposati, ma per Silvia non sembra essere un grosso problema, infatti ha affermato in precedenti interviste che si sente una donna completa anche senza l’anello al dito. Stando alle indiscrezioni fatte dalla nota rivista sopracitata, sembra che la presentatrice Mediaset abbia in qualche modo tentato di nascondere le proprie rotondità con una mise fatta di volant, così da dare un falso effetto ottico, ma a quanto pare con scarsi risultati.

Ad ogni modo sarà possibile ritrovare la Toffanin sempre a capo della conduzione della nuova stagione di “Verissimo”, già dal prossimo settembre. Nel palinsento Mediaset saranno presenti tutta una serie di novità che daranno modo al pubblico da casa di avere un maggior divertimento ed intrattenimento.

La Toffanin infatti, nonostante potrebbe approfittare del fatto di essere la compagna dell’amministratore delegato Mediaset, è in realtà una presentatrice in gamba e soprattutto professionale, che ha saputo ospitare personaggi di ogni genere, conosciuti a livello internazionale; circa la veridicità dell’eventuale gravidanza, solo il tempo saprà dare maggiori certezze, laddove per adesso regnano solo supposizioni.