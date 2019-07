Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, la strana foto in Liguria: i malumori di coppia alimentano il gossip

Sempre con degli insistenti paparazzi dietro l’angolo, anche quando vorrebbero starsene un po’ da soli. È questo il cruccio dell’invidiata coppia Berlusconi-Toffanin, inseguita e tediata dai fotografi in ogni istante, sia in quelli felici che in quelli meno sereni.

Dalle foto tratte dal recente servizio fotografico realizzato e pubblicato dal settimanale “Oggi“, sembra che neanche il sole della Liguria riesca a rilassare il secondogenito dell’ex Premier, attuale amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. Uno strano scatto fotografico, pubblicato dalla nota rivista, non lascia margine di dubbio: potrebbero esserci malumori con la compagna Silvia Toffanin.

Pare che qualcosa abbia turbato la serenità dell’esimio 50enne milanese. La sua giornata sulla spiaggia di Portofino è apparsa non propriamente allegra: il brillante Pier Silvio è stato immortalato con un’espressione un po’ accigliata ed imbronciata, in pausa tra una sessione e l’altra di stand up paddle surf, sport acquatico molto gettonato e in voga. Al suo fianco, la pacata e morigerata Silvia Toffanin ha esternato invece un’espressione meno cupa e più distesa.

La rivista “Oggi” ha ritratto un Pier Silvio Berlusconi visibilmente immerso in pensieri negativi e in un atteggiamento poco solare. Stanchezza o un presunto momento no per l’intraprendente dirigente di Mediaset, come è comprensibile che sia. Il servizio fotografico del popolare settimanale ha, infatti, insinuato il ragionevole dubbio che nella coppia Berlusconi-Toffanin non tutto stia procedendo per il verso giusto.

A dimostrazione di ciò, lo storico periodico italiano ha pubblicato alcuni scatti fotografici nei quali i due partner sono apparsi silenziosi e contrariati, intenti a dedicare una giornata in famiglia sulla suggestiva spiaggia di Portofino. Ma ecco che tra i lettori del rotocalco e i curiosi internauti sorge spontaneo un quesito: c’è veramente aria di crisi sentimentale nell’esemplare coppia, oppure trattasi di un transitorio nervosismo, causato dalla fastidiosa presenza dei paparazzi?