Silvia Provvedi è diventata mamma: è nata Nicole

Silvia Provvedi, giovedì 18 giugno è diventata mamma per la prima volta. La performer è noto al pubblico grazie al duo canoro Le Donatella, composto insieme alla sorella gemella Giulia. Tra Silvia e Giulia il rapporto è sempre stato viscerale e simbiotico, difatti “Le Donatella”, le ha portate dapprima ad “X Factor” dove sono state lanciate, poi all’ “Isola dei famosi” dove hanno vinto e infine al “Grande Fratello Vip“, dove almeno solo Silvia è arrivata in finale.

La partecipazione ai reality show hanno sempre restituito un grande consenso e affetto da parte del pubblico. Ma Silvia è conosciuta anche per la tormentata storia d’amore con Fabrizio Corona, difatti fu la Provvedi a stare accanto a Corona durante la detenzione, tra i due poi le cose sono finite male e oggi Silvia è felice accanto a Giorgio De Stefano.

Proprio nella giornata del 18 giugno, la Provvedi ha dato alla luce una femminuccia, la piccola Nicole, frutto dell’amore tra Silvia Provvedi e l’imprenditore Giorgio. L’annuncio è avvenuto sul profilo Instagram che le sorelle Provvedi condividono, dove è stato postato uno scatto in bianco e nero, che vede la manina della piccola stringere il dito della mamma.

La Provvedi ha definito questo, il giorno più bella della sua vita e sicuramente lo sarà anche per papà Giorgio. Un amore quello tra Silvia e Giorgio che va avanti da qualche anno, i due si conobbero pochi giorni prima che la Provvedi entrasse nella casa più spiata d’Italia, ad Ibiza dove Silvia era in viaggio per far visita a suo fratello.

Dopo l’esperienza di Silvia nel “Grande Fratello Vip”, la storia tra lei e l’imprenditore è letteralmente decollata. 27 anni lei, 39 lui, nonostante ci siano più di 10 anni di differenza la coppia ha davvero fatto sul serio e adesso dopo la nascita della piccola Nicole, i due sono pronti per il matrimonio. Non resta che fare tanti auguri a Silvia e Giorgio, neo genitori, per l’arrivo della loro figlia.