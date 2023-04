Tramite un annuncio postato sui social, la scrittrice italiana Silvia Avallone ha annunciato di essere nuovamente in dolce attesa. L’autrice di “Acciaio” ha infatti confermato che lei ed il marito Giovanni attendono il loro secondo figlio, specificando inoltre che si tratterà di nuovo di una bambina.

“Aspetto una bambina. In famiglia Giovanni Previdi e io ci prepariamo a diventare quattro”. Una felicità aggiuntiva, spiega Silvia, è data dal fatto che la nascita di un’altra bambina consentirà alla loro prima figlia di vivere un rapporto di sorellanza, che a lei era mancato. ” Nilde si prepara a vivere un legame che io non ho vissuto e per questo mi sono regalata in ogni romanzo: quello tra sorelle”, ha scritto, “La gratitudine che provo è senza misura“.

Nilve Prevedi è nata a Novembre del 2015, cinque anni dopo il matrimonio tra Silvia e Giovanni. “Mi conoscete, ormai, e sapete che sono una persona abbastanza riservata, ma ci tenevo a dirvelo“, ha scritto l’Avallone ai fan durante le feste di Pasqua. “Questa nuova vita che mi abita, questa energia, questa creatività, mi accompagnano mentre scrivo le pagine che un giorno leggerete, filtrano in parole nuove, in una luce nuova. Perché, per me almeno, letteratura e vita non coincidono e non si elidono, ma si accendono a vicenda“.

La Avallone, classe 1984, è diventata famosa grazie al suo romanzo d’esordio “Accaio” del 2010, che le fece conquistare il premio Campiello Opera Prima ed il secondo posto al premio Strega. Al libro Silvia deve non solo la carriera, ma anche il suo matrimonio; l’incontro con Giovanni avvenne infatti proprio grazie alla pubblicazione del romanzo.

“Lui è il primo libraio al quale avevo chiesto ‘Acciaio’, uscito da appena quattro giorni” ricordò la scrittrice del loro primo incontro a Bologna una domenica nella quale lui non avrebbe dovuto lavorare. “Gli domandai dove avrei potuto trovare il romanzo, senza dirgli che ero l’autrice. Ma ero molto emozionata e se ne accorse: ‘Chi l’ha scritto, tua sorella?'”. Un vero e proprio colpo di fulmine, che portò la coppia a sposarsi nove mesi dopo, il 30 ottobre 2010.