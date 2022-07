Signorini battezza il figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: "Voglio essere una guida per lui"

Ascolta questo articolo

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno iniziato la loro storia d’amore proprio sotto le telecamere del “Grande Fratello Vip“, nell’edizione condotta da Alfonso Signorini. Un amore nato tra mille incertezze e reticenze, infatti come rivela lo stesso conduttore, né Paolo, né Clizia sono entrati nella Casa con l’intenzione di innamorarsi.

“Clizia mi disse, “Alfonso, voglio fare questa esperienza per ricominciare da capo la mia vita”. Mi disse “non voglio innamorarmi, voglio vivermi l’allegria”. Io mi sono innamorato di questo viso meraviglioso. Poi è arrivato lui, mi disse “A me non interessa niente dell’amore, voglio fare una nuova esperienza” ricorda divertito Alfonso nel discorso pronunciato durante la cerimonia del battesimo del piccolo Gabriele, considerando poi come sono andate in realtà le cose.

Il discorso di Signorini durante il battesimo

Alfonso è orgoglioso di questa relazione che, a parer suo, dimostra quanto il suo reality rispecchi la realtà e non sia condizionato da macchinazioni, come spesso viene accusato: “Questa è la dimostrazione di vita vera, con il loro amore combattuto, sono contento perché al di là del Grande Fratello, a noi interessa la vita, l’amore, le emozioni”.

Paolo e Clizia hanno voluto fortemente che a battezzare il loro bambino fosse proprio Signorini, la richiesta è arrivata proprio nello studio del GF, quando Clizia con il pancione a centro studio ha dichiarato ad Alfonso: “Voglio che lo battezzi tu” ricevendo subito un sì come risposta. Alla cerimonia presenti anche i nonni Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro.

I due non hanno documentato la festa in tempo reale sui social proprio per avere la possibilità di godersi appieno questo momento così importante: “Domani vi racconterò la nostra fiaba” ha tranquillizzato i suoi followers Clizia. Infine arrivano le parole conclusive del discorso di Signorini che fanno capire quanto affetto ed emozione abbia provato: “Quindi sono contento perché questo bambino è anche un po’ mio, spero di poterlo aiutare ed essere una guida per lui”.