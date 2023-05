Sia si è sposata in Italia: la cantante di "Titanium" ha scelto Portofino per le nozze

La cantante Sia è sposata, ed ha scelto l’Italia per le sue nozze. Lo scorso fine settimana la cantautrice australiana ha infatti sposato il suo fidanzato Dan Bernard in un’intima e romantica cerimonia a lume di candela presso Villa Olivetta, degli stilisti Stefano Dolce e Domenico Gabbana, a Portofino.

Un matrimonio in piccolo per la star, che contava solo 6 partecipanti, tra cui gli sposi. Sia, che ha 47 anni, ha indossato un abito a sirena in pizzo con maniche a tre quarti, con collo alto e delicati bottoni sul davanti. Ha aggiunto un velo trasparente abbinato con dettagli in pizzo, mentre suo marito ha optato per uno smoking di colore celeste con fascia di seta in vita ed un papillon grigi. La coppia si è scambiata le promesse nuziali sotto un gazebo in ferro decorato con splendidi fiori rosa, viola, gialli e bianchi.

Non è chiaro quando la coppia abbia iniziato a frequentarsi per la prima volta, dato che Sia ha mantenuto la loro storia d’amore privata, condividendo solo una foto di Bernard e lo scorso anno su Instagram. “Orgoglio per sempre! Ho appena finito anche il mio prossimo album! Un grande giorno a tutto tondo!” aveva scritto nell’ottobre del 2022, postando una foto con il compagno.

Prima di Bernard, la cantante è stata sposata con Erik Anders, che Sia aveva sposato nella sua casa di Palm Springs, in California, nell’agosto del 2014, due mesi dopo che Lang aveva rivelato il loro fidanzamento su Instagram nel giugno 2014. Il matrimonio si è concluso poco più di due anni dopo, a dicembre del 2016.

Sia, nome d’arte di Sia Kate Isobelle Furler, è diventata famosa grazie ad hit di immenso successo mondiale come “Chandelier“, “Titanium“, “Unstoppable“, “Elastic Heart” e “Cheap Thrills”, solo per citare alcune delle più popolari. Nella sua carriera ben 7 nomination ai Grammy Awards.