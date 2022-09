Si tratta di una persona che è entrata nelle case e nel cuore tutti noi. Ecco il fratello di Carlo Conti

Ascolta questo articolo

Carlo Conti è uno dei conduttori più noti della tv italiana, distintosi negli ultimi decenni grazie alla conduzione di programmi di successo, quali soprattutto l’Eredità, Tale e quale show e un’edizione del Festival di Sanremo. Prima di approdare nel mondo dello spettacolo, Carlo Conti da giovane ha fatto per qualche anno il bancario, per poi decidere di lasciare tutto e dedicarsi al suo vero sogno, cioè la televisione.

Sono in pochi a sapere che il noto conduttore ha un ‘fratello’ altrettanto famoso, che da tempo si è conquistato il cuore degli italiani. I due possono vantare origini professionali comuni, in quanto entrambi, prima di approdare nel mondo della tv, hanno iniziato a muovere i primi passi alla radio: ecco di chi si tratta.

Ecco di chi si tratta

Nel ricordare le sue prime esperienze lavorative, Carlo Conti ha ancora ben impresso nella mente quel desiderio di libertà che, ad un certo punto, lo spinse a cambiare strada per inseguire i suoi sogni: “Mi viene in mente una mattina presto, nel traffico, come ogni giorno, dopo tre anni in banca… Il lunedì ero cotto al pensiero delle otto ore che mi aspettavano a fare cose che non amavo. Quel lunedì, ero in piazza della Libertà e “libertà” era la parola che cercavo. Mi sono detto: basta, vado e mi licenzio”.

Se del noto presentatore si sa praticamente tutto, anche queste sue origini da bancario, sono invece davvero in pochi a sapere dell’esistenza ‘fratello’ molto famoso al quale Carlo Conti sarebbe molto legato. Non si tratta, come qualcuno potrebbe pensare, di un fratello di sangue, ma di una persona alla quale il presentatore toscano terrebbe come appunto un fratello.

Si tratta di un noto conduttore Mediaset che non ha certamente bisogno di presentazioni: Gerry Scotti. Come il presentatore toscano ha iniziato con la radio, per poi trovare il successo sotto i riflettori televisivi. I due si sono ritrovati di recente a Firenze, dove si sono scattati una foto che Conti ha pubblicato sulla sua pagina social e alla quale ha aggiunto una didascalia molto significativa: “Fratelli Sconti (o Cotti) in giro per Firenze !!! Grazie Gerry amico vero e genuino”.