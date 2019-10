Shopping da 14.692 euro per Guendalina Canessa: è polemica sui social

Per molti l’ex gieffina appare solo da biasimare, in tanti infatti hanno criticato aspramente i modi di fare di Guendalina Canessa. L’ex partecipante del “Grande Fratello” è stata di recente invitata al programma mediaset “Pomeriggio 5”, condotto da Barbara D’Urso, dove argomento principe dell’intervista alla Canessa è stato il suo modo spasmodico di fare shopping.

Infatti la Canessa ha affermato che in pochi minuti è riuscita a spendere la belleza di ben 14.692 euro, tutti soldi spesi per comprare vestiti alla moda, borse, scarpe, e accessori vari. La Canessa ovviamente cerca di giustificare il suo comportamento, pur consapevole che i suoi modi sono del tutto errati.

Guendalina, nel tentare di dare una spiegazione al suo shopping pazzo, afferma: “Amo il lusso, e il lusso costa, ho una figlia che erediterà delle cose. Io compro moda“. Guendalina infatti confessa di essere una vera amante della moda, delle scarpe all’ultimo grido e delle borse firmate.

Inoltre la 38enne aggiunge che in realtà la moda è una forma d’arte, c’è chi acquista quadri di Picasso, lei invece investe tutto in moda, che un giorno lascerà alla figlia, con la speranza che abbia il suo stesso numero di scarpe. A seguito della domanda di Barbara D’Urso “Ma è vero che hai bruciato tutti i tuoi soldi?“, la Canessa afferma che in realtà è vero e che sono tutti soldi guadagnati in maniera del tutto personale, non ha mai chiesto niente a nessuno.

Ovviamente senza neanche dirlo, la notizia ha scatenato la polemica in studio ma soprattutto sul web, dove in tanti sono insorti a seguito del servizio mandato in onda; qualcuno ha infatti affermato: “Operai che lavorano dalla mattina alla sera e non arrivano a fine mese e poi arriva Guendalina Canessa a spendere 14 mila euro in vestiti. Scioccata“.