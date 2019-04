Sheridan Smith conferma di essere sposata con Jamie Horn, ma poi ritratta

Cosa ne pensa l’autore

Carlo Crescenzi - Il motivo per il quale Sheridan Smith ha confermato di essere sposata con Jamie Horn su Twitter per poi ritrattare rimane un mistero per i fans dei due vip. Per quale motivo avrebbe dovuto fare una cosa del genere? I due stanno molto bene insieme, non vedo il motivo per cui non possano essere pubblicamente sposati. Vedremo come evolverà la situazione.